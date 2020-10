Tesla rilascerà la guida autonoma in beta il 20 ottobre

In occasione dell’evento Battery Day di settembre Tesla aveva annunciato il rilascio entro un mese di una beta privata del suo tanto atteso software per la guida autonoma, in inglese Full Self-Driving, siglato FSD. Adesso si conosce finalmente la data di rilascio di questa particolare versione del software: arriverà il 20 ottobre, ma non per tutti.

In risposta a un tweet di CleanTechnica, il CEO Elon Musk ha dichiarato che la beta limitata inizierà a essere rilasciata martedì 20 ottobre.

Questa sarà, inizialmente, limitata a un piccolo numero di persone che sono conducenti esperti e attenti

Musk non ha spiegato come l’azienda di auto elettriche deciderà chi invitare alla beta e nonostante ciò che il nome potrebbe suggerire, l’aggiornamento Full Self-Driving non trasformerà le auto Tesla in veicoli dotati di guida completamente autonoma. Come con Autopilot, il guidatore dovrà comunque tenere le mani sul volante quando si utilizzerà la nuova funzione.

Ciò che il software fa, per coloro che hanno pagato un extra per aggiungerlo alla propria auto, è garantire l’accesso a funzionalità come il cambio di corsia automatico e l’Autopark. In quest’ultimo caso, il software Autopilot di Tesla può aiutare quando si deve parcheggiare l’auto in parallelo o perpendicolare.

I conducenti di Tesla aspettavano da un po’ di mettere le mani sull’aggiornamento software per la guida autonoma FSD. All’evento del Battery Day dell’azienda, Musk ha dichiarato che Tesla ha dovuto completare una “riscrittura fondamentale” del suo software Autopilot per rendere l’FSD una realtà, ma «La raffinatezza della rete neurale dell’auto e la logica generale dell’auto sono migliorate notevolmente» ha dichiarato l’imprenditore miliardario all’evento.

