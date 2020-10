Prime Day: offerte Ugreen su caricatori, supporti, cavi e case esterni

Gli accessori di Ugreen sono in sconto per il Prime Day. Di seguito trovate una selezione dei migliori, anche sulla base delle nostre precedenti recensioni, sia per qualità del prodotto che per prezzo in offerta. Ci sono diversi cavi e caricatori USB-C da accompagnare ai vecchi e nuovi iPhone, hub USB-C per ampliare il numero di porte del Mac, cavi audio, supporti per cellulari, adattatori SATA e molto altro ancora.

Come dicevamo quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso delle ore. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

UGREEN Caricabatterie USB C Power Delivery 3.0 18W – In offerta a 8,39 € – invece di 11,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi In offerta a 7,19 – invece di 899 €

sconto 99% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Thunderbolt 3 USB C a USB C In offerta a 10,39 € – invece di 15,99 €

sconto 35% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Caricatore USB C 65W Power Delivery In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN USB 3.0 Lettore Schede SD TF CF MS In offerta a 10,49 – invece di 1.499 €

sconto 99% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Hub USB C 4 Porte USB 3.0 In offerta a 10,49 € – invece di 14,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 7 1000 Mbps In offerta a 7,19 € – invece di 8,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Audio Microfono Cuffie 2 in 1 In offerta a 7,21 € – invece di 9,99 €

sconto 28% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Adattatore HDMI Femmina a VGA Maschio In offerta a 11,89 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Scheda Audio USB Esterna In offerta a 7,19 € – invece di 9,99 €

sconto 28% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Adattatore SATA USB 3.0 per SSD HDD 2.5″ 3.5″ UASP 6Gbps 12TB con Alimentatore DC 12V In offerta a 15,98 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Supporto Cellulare per Auto di Gravità in Alluminio Compatibile con Smartphone da 4.7″-7″ In offerta a 8,39 € – invece di 11,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Adattatore Ethernet USB C Rete Gigabit 1000 Mbps In offerta a 12,59 € – invece di 17,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Caricatore USB da Muro 2 Porte 17W 3.4A In offerta a 9,07 € – invece di 12,99 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C In offerta a 7,59 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Caricatore iphone 18W con Cavo USB C a Lightning (MFI) In offerta a 21,59 € – invece di 23,99 €

sconto 10% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Supporto Smartphone per Auto Supporto gravità in Alluminio In offerta a 11,89 € – invece di 14,99 €

sconto 21% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

100W 5A 20V Cavo USB Type C Ricarica Rapida e Data SYNC – In offerta a 8,79 € – invece di 10,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Hub USB 3.0 4 Porte 5Gbps con Cavo USB 3.0 da 100cm LED In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Cavo Lightning 90 Gradi con MFi Certificato In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Caricabatterie MacBook Air Caricatore USB C 30W Power Delivery PD Quick Charge 3.0 In offerta a 16,19 € – invece di 17,99 €

sconto 10% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Porta Cellulare da Auto Magnetico 360° Supporto Smartphone per Auto Alluminio In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Hub USB 3.0, 5 in 1 In offerta a 10,39 € – invece di 12,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

2 Porte USB 2.0 Switch In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

USB 3.1 Gen 2 Case Esterno per Disco Rigido In offerta a 32,79 € – invece di 40,99 €

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet).