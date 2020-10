Gli iPhone 12 USA sono diversi da tutti gli altri

Basta osservarli per capire che si tratta di iPhone 12 destinati alla vendita esclusivamente negli Stati Uniti: hanno una piccola tacca scura nell’angolo in alto a destra. Una differenza rispetto alle versioni degli iPhone 12 venduti in tutti gli altri paesi del mondo che Apple non ha spiegato nei dettagli nel keynote del 13 ottobre.

Il piccolo intaglio più scuro rispetto al resto dello chassis si trova nell’angolo in alto a destra di iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max ma solo negli USA perché si tratta di una finestra necessaria per l’antenna che supporta i collegamenti cellulari 5G super veloci con tecnologia mmWave.

Per questa ragione Apple ha invitato sul palco del keynote di presentazione il CEO di Verizon Hans Vestberg. Il dirigente ha spiegato che grazie alla presenza delle reti 5G super veloci dell’operatore in 55 città statunitensi i nuovi iPhone 12 possono raggiungere prestazioni record, fino a 200 megabit al secondo in upload in condizioni ideali.

Sulla carta e sempre in condizioni ideali la tecnologia mmWave può arrivare a oltre 500 megabit al secondo in download. Si tratta di una tecnologia che funziona a breve raggio e offre il massimo delle prestazioni in prossimità delle antenne, che devono quindi essere installate a distanza inferiore rispetto allo standard 5G sub 6GHz, risultando così in reti molto più costose da implementare, indicate per città e grandi centri urbani.

Viceversa il meno costoso e veloce standard sub 6GHz permette di installare antenne più lontane tra loro, funziona a lungo raggio, ma offre prestazioni massime inferiori, comunque superiori al 4G LTE, risultando così ideale per piccoli centri, le aree suburbane e la campagna. Apple ha precisato a The Verge, da cui riportiamo l’immagine qui sopra, la presenza della tacca solo negli iPhone 12 USA e la sua funzione: a sinistra gli iPhone in versione internazionale per tutto il mondo, invece a destra gli iPhone 12 USA con la tacca nell’angolo in alto.

Tenendo presente la limitata disponibilità delle reti più veloci e costose mmWave Apple ha deciso di commercializzare gli iPhone 12 solo negli USA. In tutti gli altri modelli di iPhone 12 venduti altrove è così assente la tacca scura nell’angolo in alto a destra. Questo intaglio risultava visibile anche in schemi e progetti dei terminali circolati in rete diversi mesi fa. Allora si era supposto che si poteva trattare di un alloggiamento per la ricarica di una piccola Apple Pencil per iPhone oppure dello Smart Connector per accessori.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.