La GSMA reinventa la convention annuale di Barcellona per rispecchiare l’evoluzione delle comunicazioni oltre la tecnologia mobile. Citi, HTC, Vimeo e Vodafone tra gli interventi principali.

La GSMA ha annunciato i primi dettagli su MWC19 Barcelona (l’ex Mobile World Congress), inclusi gli oratori principali, le aziende partecipanti di primo piano e i principali programmi ed eventi. MWC19 Barcelona si svolgerà il 25-28 febbraio 2019, con eventi dislocati tra la Fira Gran Via, la Fira Montjuïc e La Farga L’Hospitalet. Secondo le previsioni della GSMA, MWC19 Barcelona richiamerà oltre 107.000 professionisti di più di 200 paesi e territori, in rappresentanza di una vasta gamma di settori dell’industria.

Con il tema della “Connettività intelligente”, MWC19 Barcelona punterà i riflettori sull’intersezione tra ‘iperconnettività’, basata sul 5G e sull’Internet delle cose (IoT), e “intelligenza”, offerta dall’intelligenza artificiale (IA) e dai big data.

“Sostenuta dal 5G e dall’AI, la connettività intelligente è un’enorme sfida tecnologica che definirà in che modo comunicherà bene il mondo del futuro” ha dichiarato Michael O’Hara, Chief Marketing Officer di GSMA. “I partecipanti avranno modo di sperimentare di prima mano l’impatto della connettività intelligente mediante conferenze, le esposizioni e molti programmi ed eventi che si svolgeranno a MWC19 Barcelona”.

Sono oltre 2400 le aziende che parteciperanno all’evento, inclusi brand quali: Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi e ZTE. Presso la ricorrentela GSMA Innovation City si punteranno i riflettori sulla connettività intelligente – 5G, IoT, AI e big data – evidenziando l’impatto e come queste possono migliorare la vita di cittadini, aziende, governi in tutto il mondo. I visitatori avranno modo di sperimentare la connettività intelligente in tutta una serie di settori, incluso intrattenimento, trasporti, servizi pubblici e industria con dimostrazioni di Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless e Turkcell.