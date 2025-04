Prince of Persia The Lost Crown incanta su iPhone e Android

Pubblicità

Dopo PC, console e Mac, i giocatori su dispositivi mobili, sia iPhone e iPad che Android, hanno ora l’opportunità di immergersi nella storia di Prince of Persia: The Lost Crown. Si tratta di un action platform a pagamento, ma è possibile provare il gioco gratuitamente grazie a una demo. Se si decide di acquistare la versione completa prima del 5 maggio, lo sconto è assicurato, infatti potete beneficiare di una promozione che riduce il prezzo a 9,99 euro.

Ubisoft assicura che non è necessaria una connessione internet per giocare: potrete scegliere tra i controlli touchscreen o l’uso di un controller esterno. Inoltre, alcuni smartphone e tablet sono in grado di far girare il gioco fino a 60 fotogrammi al secondo, garantendo prestazioni di alto livello, praticamente paragonabili a quelle delle console sulle quali il titolo è già disponibile da tempo.

Si tratta, peraltro, anche di un gioco che ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica. Le versioni mobile offrono anche funzionalità esclusive, come la parata automatica e l’uso immediato delle pozioni curative, oltre alla possibilità di rallentare il tempo.

Come già anticipato, Prince of Persia: The Lost Crown ha debuttato agli inizi del 2024, ottenendo elogi dalla critica su PC e console. Tuttavia, nonostante l’ottimo riscontro, le vendite non hanno raggiunto le aspettative di Ubisoft. Di conseguenza, l’azienda ha sciolto il team che aveva gestito il progetto presso lo studio di Montpelier, reimpiegando la maggior parte degli sviluppatori in altri progetti dove la loro esperienza può fare la differenza.

Per i porting mobile, Ubisoft ha affidato il compito allo studio di Da Nang, lo stesso team che a dicembre ha portato il gioco su Mac.

Potete scaricare il gioco gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo, mentre per i dispositivi Android il link Play Store da seguire è direttamente questo.