Con Nilox V1, V2 e V3 spostarsi in città è un’altra storia

Nilox ha ufficialmente lanciato una nuova gamma di monopattini elettrici, una nuova linea composta da tre modelli denominati V1, V2 e V3, sviluppata appositamente per soddisfare le diverse esigenze di mobilità urbana, mantenendosi pienamente allineata alle normative vigenti.

L’obiettivo dichiarato è offrire soluzioni di trasporto che combinino praticità, sostenibilità e sicurezza, contribuendo al contempo a rendere gli spostamenti in città più efficienti. Il modello V1 si propone come l’opzione più essenziale e robusta, ideale per l’uso quotidiano.

Dotato di un motore da 350W e di una batteria da 36V 7.5Ah, offre fino a 30 km di autonomia con una ricarica completa in cinque ore. La presenza di pneumatici da 10 pollici, sospensione anteriore e un sistema frenante, composto da un freno elettrico anteriore e un freno a disco posteriore, lo rendono adatto anche a terreni irregolari.

Il design include inoltre indicatori di direzione integrati, un display intuitivo, telaio in acciaio e il portatarga. Il prezzo di Nilox V1 è di 399,95 euro.

Il modello V2, invece, si caratterizza per una maggiore autonomia e per un comfort di guida superiore. Anch’esso equipaggiato con un motore da 350W, ma con una batteria da 36V 10Ah, garantisce fino a 40 km di percorrenza. Il sistema di sospensioni, presente sia anteriormente che posteriormente, insieme agli pneumatici off-road, consente una guida fluida su superfici sconnesse.

Anche questo modello integra caratteristiche di sicurezza quali i sistemi frenanti (freno elettrico anteriore e freno a disco posteriore), indicatori di direzione e il portatarga, con l’obiettivo di rispettare pienamente la normativa italiana. In questo caso il prezzo sale a 499,95 euro.

Infine il V3 rappresenta il top di gamma della nuova offerta Nilox. Realizzato con telaio in lega di alluminio per garantire leggerezza e resistenza, questo modello unisce potenza e autonomia senza compromessi. Le sospensioni anteriori e posteriori, abbinate a pneumatici off-road, permettono una performance elevata su ogni tipo di terreno.

Con un motore da 350W e una batteria da 36V 10Ah, raggiunge una velocità massima di 25 km/h e offre fino a 40 km di autonomia. Il sistema frenante avanzato, che prevede un freno a tamburo anteriore e uno elettrico posteriore, insieme agli indicatori di direzione e al display integrato, contribuiscono a un’esperienza d’uso completa e curata nei dettagli. Il prezzo di listino per questo modello è di 599,95 euro.



Questa nuova gamma di monopattini elettrici Nilox si presenta quindi come una soluzione versatile per la mobilità urbana, capace di rispondere a differenti esigenze grazie alle caratteristiche specifiche di ogni modello. Il tutto rispettando le nuove normative.

