Prince of Persia Lost Crown per Mac entro fine dell’anno

Oltre ad “Assassin’s Creed Shadows” in arrivo da novembre su Mac, Ubisoft porterà su macOS anche “Prince of Persia: Lost Crown”, previsto prima della fine dell’anno.

Già disponibile da inizio dell’anno per console e PC, questo titolo acclamato dalla critica è un platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove è possibile “manipolare i limiti del tempo e dello spazio”.

Annunciato al Summer Game Fest del 2023, questo gioco genere 2.5D con trama originale, si concentra su Sargon, un giovane guerriero persiano di talento membro di un gruppo d’élite di guerrieri chiamato “gli immortali”, i quali stanno esplorando il Monte Qaf, un luogo maledetto e ostile.

Di seguito la descrizione degli sviluppatori “Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. [..] Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora a una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie. […] Immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all’antica Persia per vivere una storia originale e intrigante. Usa l’astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto.”

Il gioco è arrivato a gennaio 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S e X, Nintendo Switch e PC, e da dicembre sarà disponibile anche per i Mac con CPU Apple Silicon.

Stando a quanto riporta la scheda del gioco su Mac App Store, Prince of Persia: Lost Crown sarà disponibile per macoS dal 3 dicembre a 49,99 €. il gioco “pesa” 11,7 GB e richiederà un Mac con Apple Silicon. Se non vedete l’ora di averlo, potete preordinarlo già ora sullo store Apple.