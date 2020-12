Pro-Ject Phono Box è il regalo di Natale per chi ama il vinile

Pro-Ject, marchio svizzero che si è fatto conoscere per diversi giradischi di alta qualità a prezzi abbordabili, ha in catalogo una soluzione per ogni esigenza – così da risolvere qualsiasi problema – e questo sempre con il denominatore comune della qualità e di un prezzo estremamente conveniente.

Dal momento che uno dei modi più comuni di ascoltare la musica tra i giovani (e non solo) è tramite speaker Bluetooth e anche i giradischi sembrano essere tornati prepotentemente di moda, perché non realizzare un prodotto in grado di far dialogare questi due mondi? A questo proposito l’azienda ha ideato Phono Box E BT, che altro non è se non uno streamer Bluetooth dotato di stadio phono incorporato, ma che può accogliere, tramite ingresso su mini-jack, anche un ingresso linea.

A cosa serve Phono Box E BT

Prima di tutto trasforma qualsiasi giradischi in Bluetooth, basta collegarlo, eseguire l’accoppiamento, e il gioco è fatto: ascolteremo i nostri dischi in vinile su qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth, che sia speaker, cuffia o anche il televisore.

Ma non è finita qui, visto che con Phono Box E BT è possibile anche utilizzare una qualsiasi altra sorgente di linea, utilizzando l’ingresso mini-jack. L’unità è anche dotata di una uscita, in modo da poterla sfruttare come stadio phono puro, da collegare a un qualsiasi amplificatore, ovviamente anche durante lo streaming tramite Bluetooth.

Il pairing è semplice e immediato e le dimensioni sono estremamente compatte, in modo da poter sistemare il prodotto ovunque, anche sotto il giradischi.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: Phono Box E BT è disponibile nei colori bianco e nero presso BPM Power al prezzo al pubblico di 119 euro.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti Pro-Ject sono disponibili da questa pagina. Invecece per tutti gli articoli dedicati a speaker e accessori audio si parte da questo collegamento.