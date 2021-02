Pro-Ject Signature, i giradischi con audio top e design unico

La serie Signature di Pro-Ject celebra i 20 anni dell’azienda austriaca, la più grande fabbrica al mondo di giradischi, con all’attivo oltre 25.000 pezzi prodotti al mese: un marchio sempre più apprezzato dagli appassionati del vinile, di vecchio e nuovo corso, grazie anche a un corposo catalogo che conta oltre 50 modelli di giradischi.

La gamma di fascia più alta comprende due prodotti: Pro-Ject Signature 12 e il più semplice Signature 10. Entrambi stabiliscono nuovi standard qualitativi nella riproduzione dei preziosi dischi in vinile, caratterizzandosi anche per una estetica esclusiva. Braccio in alluminio con finitura inox, e base laccata nera oppure Olivo o Mogano naturali, ottenuti con l’accostamento di fogli d’impiallacciatura con venature complementari, in modo da non perdere la magia della finitura lignea naturale.

Come ci si aspetta da un prodotto top di gamma, anche il contenuto tecnico per entrambi i modelli è elevato: si basano entrambi sul principio del telaio rigido, con piedini magnetici di disaccoppiamento, cuscini in Sorbothane, e un piatto magnetico galleggiante che garantiscono un silenzio assoluto. La testina di lettura cattura solo la musica nel solco, e nessuna delle vibrazioni generate dal motore o provenienti dall’esterno.

Un sistema di trasmissione a cinghia “flywheel” con doppio motore assicura nel modello Pro-Ject Signature 12 un funzionamento senza vibrazioni. Invece Pro-Ject Signature 10 ha un motore singolo ad alta coppia che permette una trasmissione del moto comunque senza alcuna incertezza.

Il nuovo braccio unipivot è un disegno Pro-Ject, dotato di porta-testina SME con attacco standard, in modo da poter facilmente sostituire il pick-up, cosa possibile anche grazie all’infinita gamma di regolazioni e la scelta di adeguati contrappesi, naturalmente forniti di serie. Un microcomputer gestisce la velocità di rotazione per entrambe i modelli, ma solo il Signature 12 è dotato di un display touch che riporta la velocità di rotazione e dal quale poter effettuare tutte le operazioni.

Pro-Ject Signature 12 e 10 sono stati progettati e creati per offrire la massima espressione di Heinz Lichtenegger, deus ex machina di Pro-Ject e visionario, che nei modelli Signature ha voluto incarnare la sua idea di giradischi al top della gamma, sia dal punto di vista delle prestazioni che per quanto riguarda il design.

I prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: il modello Signature 10 è proposto con un prezzo al pubblico di 4.990 euro, mentre il modello top Signature 12 a 9.500 euro.