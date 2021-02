Ducati lancia il monopattino PRO-I EVO con tante novità software

Ducati lancia il suo nuovo monopattino elettrico, PRO-I EVO, che rappresenta l’inizio della nuova generazione di veicoli connessi con app integrata. Sviluppata in licenza da MT Distribution, la line up si fregia oggi del nuovo esponente PRO-I EVO.

Si tratta, in estrema sintesi, della evoluzione del modello PRO-I Plus, dal quale riprende tutte le caratteristiche migliori, che lo hanno portato ad essere il più venduto nel 2020 dell’intera gamma. La vera novità del modello PRO-I EVO sono concentrate sul lato software, con l’introduzione dell’app integrata, sviluppata da Italdesign, e pensata come a uno spazio virtuale in cui registrare i prodotti Ducati Urban e-Mobility e da cui accedere ai servizi di assistenza tecnica, anche in tempo reale tramite chat Whatsapp. L’app di supporto sarà disponibile gratis per iOS e Android, sui rispettivi store digitali, consentendo agli utenti la piena gestione dei monopattini. A livello di specifiche tecniche, Ducati PRO-I EVO è pensato per gli spostamenti in città, senza dimenticare affidabilità e potenza, che nel caso di specie sono garantiti dal motore da 350W, che lo rende reattivo in partenza e in salita.

Sotto la scocca una batteria da 280 Wh, mentre sul manubrio svetta il display LED a colori per la gestione delle informazioni di marcia in tempo reale. Presenti anche potenti luci a LED per la sicurezza notturna e per l’utilizzo del monopattino in situazioni di scarsa visibilità. Assolutamente compatto, risulta facilmente trasportabile anche grazie al sistema facilitato per ripiegarlo, con un meccanismo anti-vibrazioni che rende ancora più sicuro e resistente il mezzo.

L’autonomia dichiarata è di 25-30 km che può variare in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura. Ducati ha pensato a tutto, anche dal punto di vista assicurativo: acquistando il monopattino PRO-I EVO si riceverà un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia, come per tutti gli altri prodotti Ducati Urban e-Mobility.

PRO-I EVO è disponibile da oggi 1 febbraio, anche sul negozio ufficiale Ducati e su Amazon, dove costa 399 euro.

