Samsung brucia Apple sul processore da 2 nanometri

Samsung brucia Apple sul cruciale passaggio dei processori per il mobile a 2 nanometri. L’annuncio di un chip con questo processo produttivo a 2 nanometri è arrivato oggi con la presentazione di Exynos 2600.

Architettura CPU, AI e salto prestazionale

L’Exynos 2600 utilizza un’architettura ARM a 10 core con le CPU più recenti di Arm e introduce nuove istruzioni pensate per migliorare sia la velocità della CPU sia l’elaborazione locale delle funzioni di intelligenza artificiale.

Samsung parla di un incremento fino al 39 per cento nelle prestazioni della CPU e di un impressionante +113 per cento per la NPU, con la possibilità di gestire carichi AI più grandi ed efficienti direttamente sul dispositivo.

Importanti novità arrivano anche dal fronte grafico. La GPU dell’Exynos 2600 si basa sulla nuova generazione Xclipse e, secondo i dati forniti da Samsung, offre prestazioni raddoppiate rispetto alla generazione precedente. Le capacità di ray tracing migliorano fino al 50 per cento, un aspetto che diventa sempre più rilevante anche nel mondo mobile, soprattutto in ambito gaming.

Le precedenti generazioni di Exynos hanno spesso sofferto confronti poco lusinghieri sul fronte termico, soprattutto rispetto ai chip Apple. Per affrontare il problema, Samsung introduce la nuova soluzione Heat Path Block.

Il sistema utilizza un materiale High-k EMC pensato per migliorare la dissipazione del calore e consentire al chip di mantenere livelli di prestazioni più elevati anche sotto carichi prolungati, almeno secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Apple e il passaggio ai 2 nanometri con TSMC

Come detto anche Apple sta lavorando ad un processore a 2 nanometri nel 2026, ma con un approccio diverso, affidandosi al processo N2 di TSMC. Cupertino avrebbe già riservato una parte significativa della capacità produttiva iniziale per i futuri A20 e A20 Pro, destinati alla gamma iPhone 18. Questi chip raccoglieranno l’eredità delle attuali generazioni basate sui processi a 3 nanometri.

Rispetto ai chip a 3 nm, il processo N2 promette un miglioramento fino al 15 per cento delle prestazioni a parità di consumi oppure una riduzione dei consumi compresa tra il 25 e il 30 per cento mantenendo le stesse prestazioni. A questo si aggiunge una densità dei transistor superiore di circa il 15 per cento, che permette di integrare più funzioni nello stesso spazio fisico.

iPhone 18, pieghevoli e possibili Mac futuri

I primi chip Apple a 2 nanometri dovrebbero arrivare sugli iPhone 18 Pro e sul primo iPhone pieghevole, entrambi attesi nella seconda metà del 2026. In prospettiva, anche i futuri Mac con chip della serie M6 potrebbero adottare lo stesso processo produttivo, anche se al momento mancano indicazioni concrete in questa direzione.