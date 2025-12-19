Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Giochi e Console » Fire TV Stick ora è una Xbox, come giocare ai titoli next-gen senza console
Giochi e Console

Fire TV Stick ora è una Xbox, come giocare ai titoli next-gen senza console

Di Emiliano Contarino
Fire TV Stick ora è una Xbox, come giocare ai titoli next-gen senza console - macitynet.it
Screenshot

Se fino a pochi anni fa, per giocare agli ultimi titoli tripla A era necessario un investimento importante per una console da piazzare in salotto sotto la TV o un PC da gaming costoso, adesso il cloud gaming ha cambiato le carte in tavola. Quel vecchio paradigma sta cambiando radicalmente. Amazon e Microsoft hanno stretto una collaborazione che trasforma un dispositivo piccolo come la Fire TV Stick in una vera e propria postazione da gioco. Grazie alla promo in corso potrete acquistare Fire Stick, controller Xbox e un mese di Game Pass Ultimate a un prezzo speciale.

Il concetto è semplice, ma rivoluzionario: nessuna console necessaria. Grazie al del cloud gaming, la chiavetta di Amazon diventa la porta d’accesso all’ecosistema Xbox, tramite cloud gaming.

Come funziona?

Il concetto è semplice. Non serve scaricare i giochi, che richiederebbero centinaia di gigabyte e potenza hardware importante. Acquistando semplicemente una Fire TV Stick di Amazon, sarà possibile scaricare l’app Xbox per godere a pieno dell’intero catalogo presente su Game Pass. Tutto passa attraverso l’app Xbox disponibile su Fire TV Stick.

Fire TV Stick ora è una Xbox, come giocare ai titoli next-gen senza console - macitynet.it

Il gioco viene eseguito sui server remoti di Microsoft e trasmesso in streaming direttamente alla TV alla quale è collegato il dongle Amazon. Quello di cui il giocatore deve premurarsi è avere una buona connessione internet e un controller.

L’Offerta: Il “Starter Pack” per il Cloud Gaming

Per spingere questa nuova modalità di fruizione dei giochi Amazon ha lanciato una promozione interessante per chi vuole entrare nel mondo del gaming senza acquistare una console fisica.

Acquistando una Fire TV Stick idonea, tra quelle disponibili a questo indirizzo, si ottiene il 20% di sconto su un pacchetto speciale che include tutto il necessario per iniziare subito, ossia un Controller Wireless Xbox (indispensabile per giocare) e 1 Mese di Xbox Game Pass Ultimate, che è l’abbonamento necessario per abilitare il gioco in cloud e permettere ai giochi di girare tramite cloud su app Xbox installata su Fire Stick.

A cosa si può giocare?

Ovviamente, non si tratta di giocare a piccoli titoli mobili, o versioni ridotte dei giochi presenti su Xbox. Attraverso il Game Pass Ultimate, la Fire TV Stick permette di giocare alle versioni complete dei titoli disponibili in catalogo, tra cui spiccano al momento nomi di punta come  Call of Duty: Black Ops 7, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Hollow Knight: Silk Song e centinaia di altri ancora.

Requisiti e Compatibilità

È importante notare che non tutte le Fire TV Stick supportano questa funzionalità, poiché è richiesta una certa capacità di decodifica del flusso streaming per garantire un’esperienza fluida e senza lag.

I dispositivi compatibili al momento sono Fire TV Stick 4K (2ª generazione), Fire TV Stick 4K Max (1ª e 2ª generazione) e Fire TV Cube (3ª generazione).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per poter acquistare una Fire TV Stick compatibile e accedere alla promo sconto, il link da cui partire è direttamente questo.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Samsung brucia Apple sul processore da 2 nanometri

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.