Sony vuole Snoopy e Charlie Brown, 457 milioni di dollari per i Peanuts

Di Mauro Notarianni
Peanuts, i fan della serie animata non gradiscono le esclusive su Apple TV+

Sony ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare dalla canadese WildBrain il 41% di Peanuts Holdings, titolare della proprietà intellettuale creata dal fumettista Charles Schulz, per 630 milioni di dollari canadesi, pari a circa 457 milioni di dollari.

La chiusura della transazione è soggetta ad alcune condizioni di chiusura, fra le quali l’approvazione da parte delle autorità di vigilanza.

L’acquisizione è prevista attraverso due controllate (Sony Music Entertainment Japan e Sony Pictures Entertainment), portando la partecipazione complessiva all’80%, mentre la famiglia del creatore dei personaggi del fumetto a strisce, Charles M. Schulz, continuerà a detenere il 20%.

Il diritto di proprietà dei “Peanuts” e la gestione strategica delle attività continueranno a essere gestiti da Peanuts Worldwide, consociata interamente controllata da Peanuts Holdings LLC.

Con Sony che detiene l’80% delle quote, Peanuts Holdings LLC (che comprende Peanuts Worldwide), diventerà una società controllata e consolidata di Sony Group.

L’accordo è solo l’ultima di una serie di mosse che vedono l’azienda giapponese agire nell’ambito di un cambiamento strategico, con l’obiettivo di concentrarsi sull’intrattenimento e sulla creazione di contenuti originali: Sony mira a unire le sue attività nel campo dei videogiochi, degli anime, dei film e della musica per creare franchise globali.

Charlie Brown, Snoopy e altri personaggi dei “Peanuts” sono nati come strisce giornaliere e tavole domenicali realizzato da Charles M. Schulz e pubblicato negli Stati Uniti d’America dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000 (giorno dopo la morte dell’autore).

Apple TV Plus, i Peanuts in streaming gratis per le prossime festività

Peanuts e Apple

A ottobre di quest’anno Apple ha annunciato una proroga di cinque anni che permetterà di avere in esclusiva sul servizio di streaming tutto ciò che riguarda i Peanuts, frutto della partnership ampliata fino al 2030 con WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions. Nel 2019 il programma “Snoopy in Space” è stato uno dei primi a essere disponibile su Apple TV+; nel 2020 l’azienda ha siglato accordi con il distributore WildBrain e detiene i diritti per trasmettere in streaming i Peanuts e puntate speciali.

Dal 2023 con WatchOS 10 l’amatissimo fumetto prende vita su Apple Watch con un quadrante dedicato che ha come protagonisti Snoopy e Woodstock: i personaggi interagiscono e giocano con le lancette, reagiscono alle condizioni meteo del posto e fanno movimento insieme all’utente quando si allena.

