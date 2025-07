Un po’ Pro, un po’ no, il nuovo volto di iPhone 17 Air

Un pochino Pro e un pochino no. È il ritratto che si sta profilando per iPhone 17 Air, le cui specifiche, ammesso che le voci emerse in questi giorni siano corrette, sono superiori a quelle di cui si era discusso nei giorni scorsi e non troppo dissimili da quelle di un iPhone Pro, benché con qualche punto a sfavore.

Un chip A19 Pro

Il primo e più importante elemento da sottolineare è il processore. Secondo quanto riportato dal leaker Fixed Focus Digital, Apple avrebbe deciso di dotare l’iPhone 17 Air del chip A19 Pro, lo stesso utilizzato nei modelli Pro e Pro Max.

L’indiscrezione contrasta con le voci circolate fino a ieri, secondo le quali il modello ultrasottile avrebbe avuto un processore A19, una versione aggiornata dell’A18 ma senza le caratteristiche del Pro. Secondo Fixed Focus Digital, il processore A19 resterebbe al solo iPhone 17 (che, in previsioni diffuse nei mesi scorsi, doveva avere il vecchio A18).

Questa scelta rappresenterebbe una significativa inversione di rotta rispetto a quanto ipotizzato da Ming-Chi Kuo nel 2024, quando si parlava di un semplice chip A19 per l’Air. È possibile che Apple scelga di dotare iPhone 17 Air del nuovo processore per ragioni di consumi.

Tuttavia, nel caso dell’Air, la GPU integrata avrebbe cinque core anziché sei. Questo comporterebbe prestazioni grafiche inferiori, che potrebbero influire in modo marginale su gaming e app ad alta intensità visiva, ma con impatti trascurabili per l’utente medio.

RAM da Pro

Anche sul fronte della memoria, si apprende sempre da Fixed Focus Digital, ci potrebbe essere un passo avanti rispetto alle previsioni precedenti. L’iPhone 17 Air dovrebbe offrire 12 GB di RAM, esattamente come i modelli Pro.

L’ingente quantità di memoria sarebbe la stessa degli iPhone 17 Pro. E anche qui si tratta di un passo avanti netto rispetto agli 8 GB attribuiti all’iPhone 17 base e all’attuale linea iPhone 16, Pro compresi.

Più RAM significa maggiore reattività, migliore gestione del multitasking e delle funzioni di intelligenza artificiale che Apple sta progressivamente integrando nei suoi dispositivi.

Una nuova identità per la fascia intermedia

L’adozione di 12 GB di RAM e il processore A19 Pro cambiano parzialmente il profilo di iPhone 17 Air, dandogli specifiche intermedie tra iPhone 17 e iPhone 17 Pro, un modello pensato per chi cerca potenza e versatilità ma non ha interesse per le funzionalità fotografiche avanzate o per altri elementi distintivi della linea Pro.

Un equilibrio che potrebbe rendere questo modello particolarmente appetibile per un pubblico che cerca il meglio dell’esperienza iPhone senza per forza salire ai livelli (e ai costi) dei Pro Max.