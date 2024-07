TSMC testa il nodo a 2nm per il chip A19 di futuri iPhone

Pubblicità

TSMC, il produttore indipendente di semiconduttori partner di Apple, ha avviato la produzione sperimentale di chip usando il processo produttivo a 2nm, quello che sarà utilizzato per il futuro chip A19 che dovremmo vedere sugli iPhone 17.

TSMC è al lavoro sul nodo a 2nm da fine 2022, procedimento che dovrebbe essere in grado di offrire dal 2025, in tempo per i SoC A19 che vedremo su iPhone 17 Pro.

Per i forti legami che legano Apple e TSMC, è probabile che Cupertino sarà la prima a ottenere gli slot produttivi del nodo N2. L’azienda taiwanese sembra inarrestabile ed è leader del mercato dei semiconduttori, con buona pace della concorrenza (nella prima metà del 2024 il 99% dei semiconduttori usati in ambito AI, sono stati prodotti da TSMC, e per il terzo trimestre si prevede che sempre più sistemi AI e sistemi HPC – High Performance Compututing – useranno nodi a 3nm e 5nm di TSMC).

A riferire di prove con il nodo a 2nm è il sito coreano ET News, spiegando che test sono in corso nell’impianto che si trova nel Polo Scientifico Hsinchu di Baoshan, township (suddivisione amministrativa) di Taiwan. L’impianto in questione è stato predisposto dal secondo trimestre di quest’anno, in anticipo di un trimestre rispetto a quanto in precedenza previsto, elemento che lascia immaginare una accelerazione nella resa produttiva.

TSMC prevede di usare i design Gate All Around (GAA) per superare limiti di scaling fisici e prestazionali, con migliorie in termini di performance ed efficienza energetica. L’azienda prevede inoltre di usare la tecnologia di back-end power supply (BSPR).

A dicembre dellos corso anno l’azienda taiwanese aveva assicurato al Financial Times che la sua tecnologia di incisione a 2 nanometri “Sta progredendo bene, è sulla buona strada per la produzione in volumi nel 2025 e sarà la più avanzata nel suo campo, sia in termini di densità, sia di consumi energetici”. Si vociferab all’eppoca di prototipi già forniti ad Apple.

