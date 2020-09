Procreate 5X, ancora più potente l’app iPad per artisti e creativi

Procreate è un’app molto apprezzata sia da creativi professionisti, sia da aspiranti artisti. È una delle app migliori per disegnare/ritoccare immagini su iPad con centinaia di pennelli per pittura, schizzi, disegno, strumenti artistici, un avanzato sistema di livelli per creare composizioni, funzioni per creare maschere di livello e ritaglio che consentono di applicare modifiche non distruttive. Non mancano funzioni per fondere i livelli in vari modi, importare profili colore, assegnare dinamicamente colori a qualsiasi pennello, aggiungere testo vettoriale alle illustrazioni, tool per ritagliare, ridimensionare una composizione, guide visive per prospettiva, isometria, 2D e simmetria, e molto altro.

Grazie all’iPad è possibile lavorare dappertutto (in spiaggia, sul treno, sul divano, mentre siamo seduti ad un tavolino bevendo qualcosa, ecc.), importare ed esportare i documenti come file PSD di Photoshop, esportare in formato JPG, TIFF o PNG, esportare i file usando AirDrop, iCLoud Drive, Google Drive, ecc.

Procreate 5x, disponibile dal 21 settembre, vanta numerose nuove caratteristiche, tra le quali Filter Pencil (tratti pennello), filtri per le immagini quali FacePaint, Reference Companion, Selection Fill, Palette Capture, nuovi strumenti per la trasformazione degli oggetti e altro ancora.

Gli sviluppatori spiegano che qualsiasi pennello può essere trasformato in filtro per dipingere con un effetto direttamente sulla tela. La possibilità di modificare qualsiasi effetto dopo aver dipinto, associata alla possibilità di usare i controlli tattili e precisi di Apple Pencil rendono i Pencil Filters, sono presentati come un importante passo avanti per i professionisti della creatività

I filtri tratti pennello permettono di conferire un aspetto pittorico o artistico con diversi effetti per il tratto del pennello e dell’inchiostro, aggiungendo granulosità, vernice, disturbo, bordi dettagliati o texture.

Una funzionalità denominata FacePaint sfrutta la tecnologia ARKit di Apple e il Neural Engine dei processori Ax più recenti consentendo di disegnare direttamente sul volto inquadrato dalla fotocamera. Qualsiasi pennellata appare in tempo reale come applicata realmente sul viso permettendo di sfruttare anche da qui le varie funzioni per creare animazioni ed effetti Time-lapse.

Di particolare interesse una funzionalità chiamata “Palette Capture” che permette di sfruttare la fotocamera di iPad per catturare colori e usarli nell’app. Procreate 5X supporta, tra le altre cose, l’importazione di palette colori Adobe ACO e ASE.

Procreate 5X supporta appieno iOS 14, inclusa la funzionalità Scribble (il riconoscimento del testo partendo da una scritta a mano) e i widget nella home screen. La nuova versione dell’app sarà disponibile dal 21 settembre come aggiornamento gratuito per tutti; l’app è in vendita sull’App Store a 10,99 euro.