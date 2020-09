Spotify testa l’app Apple Watch senza connessione con iPhone

Nel novembre 2018, Spotify ha rilasciato un’app per Apple Watch che consente agli utenti di iPhone di accedere e controllare la musica Spotify e i podcast direttamente dal polso. Si tratta, però, di un semplice telecomando remoto, che non permette di ascoltare la musica senza avere una connessione con iPhone. Le cose potrebbero presto cambiare. Ecco perché.

Uno dei limiti dell’app attuale Spotify per Apple Watch è che non consente agli utenti di riprodurre musica in streaming direttamente sul proprio orologio senza una connessione ‌iPhone‌, il che la rende di fatto un telecomando da polso per Spotify su ‌iPhone‌.

Ciò Come segnala iPhone-Ticker.de, alcuni utenti hanno iniziato a vedere dei cambiamenti importanti nell’app, che consente di eseguire lo streaming audio diretto su Apple Watch senza essere connessi a d un iPhone‌.

Gli utenti con la funzione attiva segnalano che possono eseguire lo streaming di Spotify tramite cuffie Bluetooth connesse o tramite l’altoparlante integrato dell’Apple Watch su LTE o Wi-Fi. La funzione appare nell’app come un’icona beta blu, suggerendo che è ancora una funzione sperimentale con implementazione limitata.

Non c’è alcuna indicazione che la funzione beta sia legata a una particolare versione di watchOS o iOS, ma la speranza è che a breve tale funzionalità sia resa disponibile a tutto. Si tratta certamente di una buona notizia per i possessori di Apple Watch LTE, che potranno lasciare a casa l’iPhone per andare a correre senza dover rinunciare alla musica.

Detto questo, l’app Spotify per Apple Watch non ha ancora la possibilità di memorizzare la musica localmente sull’orologio per l’ascolto offline, ma si spera che anche questa funzione sia in lavorazione dietro le quinte.

