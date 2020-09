Apple Watch 6 e Apple Watch SE si preordinano anche su Amazon

Apple Watch 6 e Apple Watch SE si possono preordinare anche su Amazon. Da poche ore sono infatti elencati tra le pagine del noto e-commerce, dove è possibile scegliere tra diverse configurazioni di colore, cassa e cinturino e, nel momento in cui scriviamo, chi compra adesso ha la spedizione garantita già per domani.

I prezzi sono gli stessi che troviamo sul sito ufficiale, ma qui c’è il probabile vantaggio di riceverli prima che da Apple. Su Apple Store online infatti sono già in backorder (parola che sta ad indicare un ordine da parte di un cliente che non può essere evaso al momento e per il quale è necessaria una attesa, ndr) probabilmente per via del numero elevato di ordini registrati negli ultimi due giorni, mentre su Amazon come dicevamo viene segnalato il 18 settembre 2020 come data per l’uscita dell’orologio e, se dovesse riuscire a mantenere le tradizionali tempistiche, è facile che i primi abbonati ad Amazon Prime che lo comprano oggi possano riceverlo anche entro pochi giorni.

Per Apple Watch 6 ci sono diversi modelli con cassa in acciaio e in alluminio, mentre manca invece il modello in titanio. Sono acquistabili anche le versioni nella nuova colorazione rossa oppure blu per cassa e cinturino annesso, ed è eventualmente possibile scegliere anche altre combinazioni con cassa da 40 o 44mm, cinturino in silicone o in maglia metallica. Per quanto riguarda invece Apple Watch SE anche qui ci sono varie opzioni a disposizione dei clienti, che possono variare sia il colore della cassa che del cinturino, disponibile sia in silicone che in tessuto.

Manca invece l’opzione con il nuovo cinturino Solo Loop, che per adesso si può acquistare soltanto negli Apple Store, dove le prime consegne nel momento in cui scriviamo sono stimate per il mese di novembre.

Tutti i modelli di Apple Watch 6 e Apple Watch SE in vendita su Amazon sono raccolti nella pagina Apple.

Per saperne di più su Apple Watch 6 potete leggere l’articolo che ne riepiloga le diverse funzioni. Le caratteristiche di Apple Watch SE sono invece elencate qui.