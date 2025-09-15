Boom nelle ricerche di prodotti Apple sui siti specializzati nella compravendita di prodotti di seconda mano

Il lancio dei nuovi prodotti Apple non accende solo i riflettori sugli store ufficiali, ma anche nel mercato dell’usato cresce l’interesse degli utenti per questi dispositivi. A confermare questo trend Wallapop, piattaforma specializzata nella compravendita di prodotti second-hand.

Nel giorno del keynote Apple, il 9 settembre, la piattaforma riferisce ce è stato registrato un picco di ricerche e vendite legate a questi dispositivi, segno che sempre più utenti scelgono di vendere il vecchio per finanziare il nuovo.

Ma quali sono i prodotti Apple più ricercati sulla piattaforma? Rispetto alla media del resto della settimana, il 9 settembre si è distinto per un notevole aumento di interesse, in particolare, verso Apple Watch, con una crescita nelle ricerche del 50% rispetto al resto della settimana, così come le ricerche per AirPods aumentate del 33% nel giorno di lancio dei nuovi prodotti.

Tra i modelli di iPhone più apprezzati dagli utenti di Wallapop, cresce in particolare l’interesse per l’iPhone 16, per il quale le ricerche sono aumentate del 50% il 9 settembre rispetto al resto della settimana; così come quelle per iPhone 16 Pro aumentate addirittura del 67%. Restano comunque popolari anche i modelli precedenti: +66% per iPhone 15 Pro, +25% per iPhone 15, e +22% per iPhone 14.

Nonostante l’interesse per i modelli più recenti, nel 2025 i veri best seller restano i grandi classici: iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11.

La crescente domanda di prodotti Apple usati rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole passare al nuovo modello: è il momento perfetto per mettere in vendita i vecchi dispositivi e ottenere un guadagno utile per finanziare l’acquisto del nuovo iPhone contribuendo così a un’economia circolare e più sostenibile. Vendere il proprio vecchio telefono non solo permette di guadagnare, ma anche di ridurre l’impatto ambientale, prolungando il ciclo di vita dei prodotti tecnologici.

