Quando l’hi-tech diventa dolce, TSMC produce miele con un suo marchio

Di Mauro Notarianni
TSMC nel business del miele con un suo marchio - macitynet.it
Foto di TSMC

TSMC, la grande azienda nota per la produzione di semiconduttori a contratto per conto di terze parti, produce un miele denominato “Ji Mi”.

L’azienda taiwanese riferisce che questo miele dorato e viscoso, è frutto di suoi impegni in termini ambientali e di sostenibilità.

L’azienda era presente venerdì 12 settembre all'”Asia Pacific Sustainability Expo – Co-Prosperity x Growth Forum”; nel corso dell’evento, il vice presidente senior di TSMC responsabile sostenibilità Ho Li-me, ha evidenziato impegni riguardo la responsabilità ecologica che si sono rivelati redditizi.

L’idea di produrre miele è stata a quanto pare una decisione nata con l’arrivo di api dopo avere ripristinato alcune specie vegetali all’esterno di alcuni stabilimenti produttivi. TSMC ha ora deciso di collaborare con apicoltori locali e la Tunghai University per produrre il miele “Ji Mi”.

Altro segnale positivo del corretto ripristino di equilibri naturali intorno alle fab di TSMC è il ritorno in loco di specie quali il silver goby (famiglia di pesci) nelle acque intorno agli impianti. L’azienda afferma di essere il primo produttore di semiconduttori a Taiwan a vantare la presenza di lampiridi (lucciole) nei pressi dei suoi siti produttivi, preziosi bioindicatori della qualità dell’ambiente (si trovano soprattutto in ambienti non inquinati).

A12 il processore dei nuovi iPhone è in produzione

L’acqua pulita la chiave di tutto

Nell’ambito dell’Expo, Ho Li-mei ha riferito che TSMC ha fatto importanti progressi in termini di rispetto ambientale, riducendo l’impatto complessivo sui bacini idrografici locali. L’acqua è una delle risorse più importanti negli impianti per la produzione di semiconduttori ed è fondamentale mantenere in equilibrio il bilancio dei consumi idrici, lavorando per conservare e riutilizzare l’acqua ovunque sia possibile, sforzi che negli ultimi tempi avrebbero permesso di incrementare di oltre il 90% il riciclaggio dell’acqua nelle nuove strutture dell’azienda. Impianti di depurazione idrica consentono di trattare e riutilizzare l’acqua e sfruttarla per la riqualificazione delle economie locali, con ovvi vantaggi in termini di supporto dell’economia circolare.

Nel 2021 TSMC  si è impegnata per raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050.

