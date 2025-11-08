Facebook Twitter Youtube

Profili più semplici su Apple TV, con tvOS 26.2 account anche senza ID Apple

Di Mauro Notarianni
tvOS 26.2, la futura versione del sistema operativo per Apple TV al momento disponibile per sviluppatori e beta tester, offre la possibilità di aggiungere profili utente senza bisogno di disporre di un account Apple, semplificando dunque la possibilità di creare account ospiti e profili per minori.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che è come sempre possibile aprire Impostazioni, andare in Profili e account > Aggiungi nuovo profilo ma ora non è più richiesto il collegamento con un dispositivo Apple o un account Apple.

Oltre alla voce che consente di eseguire il login con un account Apple, si può scegliere “Crea Profilo”: verrà richiesto solo il nome, la classificazione del profilo e di rispondere con “Si” o “No” alla domanda se l’utente è minorenne.

Confermando che l’utente è minorenne, si limita la visione dei contenuti tenendo conto dei sistemi di classificazione dei vari Paesi ma è anche possibile personalizzare l’opzione in modo più preciso.  È possibile selezionare di fino la classificazione di serie e film appropriati alla visione dei minori che potranno selezionare il proprio account quando accedono a Apple TV.

L’aggiornamento a tvOS 26.1 ha risolto un problema per cui l’audio poteva risultare fuori sincrono su alcune app di streaming video e include miglioramenti in termini di prestazioni e stabilità; nell’app TV è presente una sezione dedicata ai minori e ai genitori per importare sistemi di controllo parentale e limitare gli accessi ma questa sezione è meno completa rispetto alle opzioni offerte in tvOS 26.2.

Creazioen profilo
Foto di Macrumors

Quando arriverà tvOS 26.2?

Quando sarà disponibile (probabilmente entro dicembre) l’aggiornamento del sistema operativo di Apple TV 4K e Apple TV HD potrà essere scaricato direttamente dall’app Impostazioni seguendo il percorso Sistema > Aggiornamento software; se avete attivato gli update automatici riceverete l’installazione senza intervento manuale.

