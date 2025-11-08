Profili più semplici su Apple TV, con tvOS 26.2 account anche senza ID Apple

tvOS 26.2, la futura versione del sistema operativo per Apple TV al momento disponibile per sviluppatori e beta tester, offre la possibilità di aggiungere profili utente senza bisogno di disporre di un account Apple, semplificando dunque la possibilità di creare account ospiti e profili per minori.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che è come sempre possibile aprire Impostazioni, andare in Profili e account > Aggiungi nuovo profilo ma ora non è più richiesto il collegamento con un dispositivo Apple o un account Apple.

Oltre alla voce che consente di eseguire il login con un account Apple, si può scegliere “Crea Profilo”: verrà richiesto solo il nome, la classificazione del profilo e di rispondere con “Si” o “No” alla domanda se l’utente è minorenne.

Confermando che l’utente è minorenne, si limita la visione dei contenuti tenendo conto dei sistemi di classificazione dei vari Paesi ma è anche possibile personalizzare l’opzione in modo più preciso. È possibile selezionare di fino la classificazione di serie e film appropriati alla visione dei minori che potranno selezionare il proprio account quando accedono a Apple TV.

L’aggiornamento a tvOS 26.1 ha risolto un problema per cui l’audio poteva risultare fuori sincrono su alcune app di streaming video e include miglioramenti in termini di prestazioni e stabilità; nell’app TV è presente una sezione dedicata ai minori e ai genitori per importare sistemi di controllo parentale e limitare gli accessi ma questa sezione è meno completa rispetto alle opzioni offerte in tvOS 26.2.

Quando arriverà tvOS 26.2?

Quando sarà disponibile (probabilmente entro dicembre) l’aggiornamento del sistema operativo di Apple TV 4K e Apple TV HD potrà essere scaricato direttamente dall’app Impostazioni seguendo il percorso Sistema > Aggiornamento software; se avete attivato gli update automatici riceverete l’installazione senza intervento manuale.