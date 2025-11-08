iPhone 18 con il mini foro fotocamera

Cominciano, almeno in forma di rumors, a delinearsi i tratti i iPhone 18. Parliamo di design, funzioni e tecnologie che arriveranno a differenziare il telefono in edizione 2026 rispetto a quelli che sono stati lanciati solo un paio di mesi fa.

Come al solito e come prevedibile è la Cina la fonte prevalente di queste indiscrezioni con il solito account chinese Weibo Digital Chat Station, che conta oltre tre milioni di follower e che in passato qualcuna ne ha azzeccata, a lanciarsi in previsioni.

L’ultima in ordine di tempo riguarda una Dynamic Island più piccola che si ridurrebbe grazie ad un foro fotocamera ricavato mediante la HIAA (Hole-In-Active-Area). È una tecnologia sviluppata da Samsung Display e da altri produttori di pannelli OLED, pensata per integrare la fotocamera direttamente all’interno dell’area attiva dello schermo senza ridurre lo spazio visivo.

Il sistema HIAA, di cui abbiamo già parlato, utilizza microforatura laser ad altissima precisione per creare una minuscola apertura tra i pixel attivi, eliminando la necessità di zone non operative.

Oltre la Dynamic Island

Già a maggio Digital Chat Station aveva parlato di questa tecnologia, affermando che Apple la stava testando insieme a un sistema di Face ID sotto il display. Quelle dichiarazioni seguivano un rapporto di The Information, secondo cui Apple prevedrebbe di spostare il foro della fotocamera anteriore nell’angolo in alto a sinistra del display, abbandonando la posizione attuale al centro della Dynamic Island.

Il nuovo aggiornamento, però, appare più incerto. Secondo il leaker, l’uso della tecnologia HIAA cambierà la forma dello schermo a causa del design più compatto del foro.

Non è chiaro se questo significhi che la fotocamera verrà spostata oppure resterà integrata in una Dynamic Island ridotta. Inoltre, non si fa menzione del Face ID sotto il display, segno che Apple potrebbe aver posticipato questa parte del progetto.

Ricordiamo che per quanto riguarda la sparizione del secondo foro, quello dei sensori per Face ID, Apple starebbe sperimentando un sistema che consente di rimuovere in maniera selettiva i subpixel (gli elementi rosso, ciano e verde che formano il pixel e la cui luce mixata in varia misura genera il colore del pixel) presenti nell’area dei sensori FaceID. In questo modo, anche in conseguenza della eliminazione dei circuiti corrispondenti, la luce infrarossa passerebbe liberamente.

Chi guarda lo schermo non si accorgerebbe praticamente di nulla perché Apple eliminerebbe i subpixel con una logica specifica: solo quello adiacente ad un subpixel dello stesso colore lascerebbe spazio alla luce. In pratica l’immagine resterebbe inalterata, anche considerando che in quella zona insiste e insisterà la Dynamic Island.

Questo traguardo resta, però, lontano ed è difficile immaginare che già con iPhone 18 possa sparire il sensore per Face ID. Per questo, spostare la fotocamera lasciando il secondo foro dove si trova ora avrebbe poco senso tecnico ed estetico. Se Digital Chat Station è nel giusto, possiamo pensare che la fotocamera costruita intorno alla tecnologia HIAA darà semplicemente luogo ad una Dynamic Island ridotta e non alla sua eliminazione.

Solo con l’iPhone del 10° anniversario quello “tutto vetro con bordi curvi” potrebbe forse sparire l’interruzione dello schermo

Le altre novità in arrivo su iPhone 18 Pro

Come abbiamo detto in apertura, la fotocamera è solo una delle novità che possiamo attenderci per iPhone 18. In arrivo ci sono anche, per la versione Pro, una fotocamera posteriore con apertura variabile per adattarsi meglio alle diverse condizioni di luce, una (non ben precisata nel significato) zona MagSafe “trasparente” con un nuovo Ceramic Shield pensato per migliorare la ricarica wireless e, su iPhone 18 Pro Max, una batteria con guscio d’acciaio che in realtà potrebbe riferirsi a un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inox.

Design e finiture

Sul piano estetico, l’iPhone 18 Pro dovrebbe mantenere il plateau posteriore introdotto con la generazione 17 Pro, confermando la stessa impostazione a rilievo per il blocco fotocamere. Apple starebbe inoltre valutando tre nuove colorazioni: borgogna, caffè e viola, tutte con tonalità più calde e sofisticate rispetto alle finiture attuali.

Resta da chiarire il significato in termini di design del MagSafe trasparente cdi cui diciamo sopra: potrebbe indicare un’area visivamente distinta per evidenziare il punto di aggancio magnetico o ottimizzare il trasferimento di energia.

Quando arriva

La linea iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è attesa a settembre 2026, insieme al nuovo iPhone Air e al primo iPhone pieghevole.

Le versioni iPhone 18 e iPhone 18e dovrebbero invece arrivare nella primavera 2027, come parte di una nuova strategia di lancio a cicli sfalsati che distribuirà gli aggiornamenti su due momenti distinti dell’anno.