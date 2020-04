Prova per WWDC 2020, Apple invita alcuni sviluppatori a una sessione online

Apple ha invitato alcuni sviluppatori a partecipare a una sessione online dedicata alle funzioni di Accessibilità di iOS: invito, tempistiche e modalità del corso fanno pensare che possa trattarsi di una prova per WWDC 2020, in vista della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, che quest’anno sarà un evento esclusivamente online per l’emergenza coronavirus.

L’invito alla sessione online di Apple dedicata all’Accessibilità in iOS è confermato da alcuni sviluppatori, tra cui Steve Troughton-Smith che ha pubblicato una immagine dell’invito su Twitter. Nel messaggio la multinazionale di Cupertino precisa che si tratta di un evento online durante il quale si può apprendere come sfruttare le funzioni di Accessibilità di serie in iOS all’interno delle proprie app. Apple rileva che durante e dopo le sessioni i programmatori potranno fare domande e ricevere risposte da parte degli ingegneri di Cupertino. Non solo: sarà anche possibile prenotare consultazioni individuali con gli esperti della società.

Le sessioni online di Apple dedicate all’accessibilità in iOS si svolgeranno giovedì 23 aprile, come indicato nel testo del messaggio che riportiamo in questo articolo. In passato Apple ha già offerto corsi e sessioni online, ma è la prima volta che in un evento online di Cupertino i programmatori potranno fare domande e interagire con gli ingegneri.

Apple ha già annunciato che la prossima edizione della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2020 si svolgerà a giugno e che sarà un evento esclusivamente online, con keynote e sessioni in streaming via Internet. Per questa ragione le modalità del corso sull’Accessibilità e lo svolgimento alla fine di questo mesi di aprile, con un numero più limitato di partecipanti, sembrano una prova per WWDC 2020, per formula e soluzioni che la società impiegherà a giugno per la WWDC 2020. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di WWDC sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli che parlano di Accessibilità si parte da qui.

Tutte le notizie di Macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Per tutto quanto emerso finora su iOS 14 si parte da questa pagina.