Apple lancia App Store, iCloud, Arcade e Apple Music in 52 nazioni

A partire da oggi numerosi servizi Apple sono disponibili in decine di stati finora non raggiunti: App Store, Arcade, Podcast e iCloud arrivano in 20 nazioni, mentre Apple Music è ora disponibile in altre 52 nazioni.

I principali servizi e store digitali di Cupertino, tra cui App Store, il servizio di giochi in abbonamento Apple Arcade, Music, Podcast e iCloud sono disponibili da oggi in:

Africa: Camerun, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Libia, Marocco, Ruanda e Zambia

Asia-Pacifico: Maldive e Myanmar

Europa: Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Kosovo, Montenegro e Serbia

Medio Oriente: Afghanistan (esclusa Apple Music) e Iraq

Oceania: Nauru (esclusa Apple Music), Tonga e Vanuatu

Interessante questo lancio di Apple Music in altre 52 nazioni perché per la prima volta Cupertino offre un periodo di prova gratuito molto più esteso di quanto visto finora, infatti in tutti i 52 stati gli utenti che si registrano ad Apple Music potranno usarlo gratis per ben 6 mesi. La musica in streaming di Cupertino arriva in:

Africa: Algeria, Angola, Benin, Ciad, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Namibia, Repubblica del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania e Tunisia

Asia-Pacifico: Bhutan

Europa: Croazia, Islanda e Macedonia settentrionale

America Latina e Caraibi: Bahamas, Guyana, Giamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Suriname, Turks e Caicos e Uruguay

Medio Oriente: Kuwait, Qatar e Yemen

Oceania: Isole Salomone

«Siamo lieti di offrire agli utenti molti dei servizi più amati di Apple in più paesi che mai» dichiara Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music e contenuti internazionali. «Speriamo che i nostri clienti possano scoprire le loro nuove app, giochi, musica e podcast preferiti mentre continuiamo a celebrare i migliori creatori, artisti e sviluppatori del mondo».

Come avviene nei paesi in cui i servizi Apple sono già disponibili da tempo, tutti i servizi Apple vengono proposti con contenuti e modalità personalizzate a seconda del paese o della regione. Per esempio in Apple Music ci sono playlist curate da esperti con contenuti dedicati, tra cui Afrobeats Hits, Ghana Bounce e molti altri ancora.

Ora App Store è disponibile in 175 paesi e regioni, mentre Apple Music con il suo catalogo di oltre 60 milioni di brani è disponibile in 167 paesi e regioni. Apple Podcast contiene un catalogo di oltre un milione di spettacoli in oltre 100 lingue ed è disponibile in 175 paesi. iCloud con la sua offerta base gratuita con 5GB di spazio per utente è disponibile in 175 Paesi, con opzioni per ampliare lo spazio disponibile a pagamento nei tagli da 50GB, 200GB fino a 2 terabyte.

Ormai da anni la multinazionale di Cupertino fa affidamento a una offerta di servizi sempre più ampia e diversificata per raggiungere tassi di crescita sostenuti, una strategia di diversificazione che finora ha portato risultati notevoli, sopratutto in un periodo in cui nel mercato smartphone si registra una diminuzione della crescita sopratutto nei mercati più maturi.

tutti gli articoli di macitynet che parlano di App Store, iCloud, Apple Music, Apple Arcade e Podcast sono disponibili ai rispettivi collegamenti.