OpenAI vorrebbe inserire la pubblicità in ChatGPT

OpenAI sta testando internamente gli annunci pubblicitari in ChatGPT. Finora “l’esperienza” con il chatbot è rimasta completamente gratuita; esistono piani “Plus” e “Pro” per l’accesso a funzionalità avanzate ma con nessuno dei piani, incluso quello gratuito, appaiono le pubblicità. Google Search mostra annunci che possono essere sfruttati per influenzare le intenzioni di acquisto degli utenti e OpenAI vorrebbe replicare un’esperienza simile.

A riferirlo è il sito statunitense BleepingComputer facendo notare quanto riportato su X dell’ingegnere software Tibor Blaho: nella versione 1.2025.329 beta dell’app per Android sono presenti termini quali: “funzionalità per gli annunci”, “mercatini”, “annunci per le ricerche” e “carosello per gli annunci di ricerca”.

La mossa di OpenAI potrebbe sconvolgere l’economia del web, con ChatGPT in grado di offrire prodotti mirati dal momento che conosce l’utente molto più approfonditamente di Google (dietro una interfaccia pulita e risposte calibrate c’è un sistema che continua ad accumulare dati, e che potrebbe nel corso del tempo tenere conto delle nostre speranze, paure, debolezze, dei nostri desideri, delle nostre curiosità, offrendo una illusoria sensazione di intimità).

La pubblicità nei chatbot potrebbe cambiare per sempre il web

ChatGPT vanta circa 800 milioni di utenti che sfruttano il chatbot settimanalmente, numeri in salita rispetto ai 100 milioni di novembre 2023 e dei 300 milioni di fine 2024. Uno studio di OpenAI stima gli utenti in crescita e in nazioni come l’India è il servizio con la maggiore base di utenti. È inevitabile che OpenAI pensi a pubblicità, seguendo il modello già adottato da altre aziende AI come Microsoft,

L’idea di presentare annunci in ChatGPT non è nuova e in precedenza anche Sarah Friar, direttrice finanziario dell’azienda, in un’intervista al Financial Time aveva indicato questa possibilità, ribadendo che l’azienda è “aperta a provare nuove strategie”, compreso l’inserimento di annunci pubblicitari sulla piattaforma.

Per tutti gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.