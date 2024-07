Sconti anticipati Prime Day fino al 60% su accessori Bosch giardino e fai da te

Pubblicità

Se la l’estate vi ha messo l’irrefrenabile voglia di “fare da voi” i lavoretti di casa, se vi sentite il pollice verde oppure se se semplicemente è tempo di sistemare quel cassetto sgangherato dimostrando a vostra moglie che non siete così imbranati e poco dopo sfoltire la giungla che avete in giardino per ridurre l’uso del collare GPS per trovare il vostro cane, ecco qui l’occasione: gli sconti Bosch su Amazon.

Parliamo di una lunga serie di promozioni con sconti importanti su utensili tra cui trapani, avvitatori, piallatrici, aspiratori, tagliaerba, livelle, idropulitrici, punte per trapani e chi più ne ha più ne metta.

Il risparmio presentato da Amazon va dal 18 al 41% con una media del 20/25%, ma in realtà comprando si ottiene anche un vantaggio maggiore perchè le percentuali di sconto indicate, sono sui prezzi medi delle ultime settimane o sul prezzo basso più recente. Ma Amazon ha prezzi sempre inferiori a quelli di Bosch e quindi lo sconto reale sul listino è più alto di quello che vedete esposto.

In altri casi gli sconti non li abbiamo mai visti a questi livelli, in altri casi le offerte cadono giusto a fagiolo per il periodo. Degli esempi? L’idropulitrice EasyAquatak 120 a 126 € con spazzola rotante e il compressore “tascabile” Easypump, a 60,43 €.

Gli sconti, che trovate tutti qui, scadono lunedì il 20 Luglio. maggio. Qui sotto altre idee di acquisto.

A 39,99 € invece di 53,62 € | sconto 25% – fino a 20 lug 24

A 74,99 € invece di 89,90 € | sconto 17% – fino a 20 lug 24

A 69,99 € invece di 95,99 € | sconto 27% – fino a 20 lug 24

A 225,99 € invece di 335,87 € | sconto 33% – fino a 20 lug 24

A 79,99 € invece di 116,61 € | sconto 31% – fino a 20 lug 24

A 89,99 € invece di 164,99 € | sconto 45% – fino a 20 lug 24

A 214,99 € invece di 347,70 € | sconto 38% – fino a 20 lug 24

A 129,99 € invece di 250,10 € | sconto 48% – fino a 20 lug 24

A 107,99 € invece di 132,98 € | sconto 19% – fino a 20 lug 24

A 84,99 € invece di 114,14 € | sconto 26% – fino a 20 lug 24

A 99,99 € invece di 138,53 € | sconto 28% – fino a 20 lug 24

A 80,99 € invece di 126,88 € | sconto 36% – fino a 20 lug 24

A 114,99 € invece di 144,99 € | sconto 21% – fino a 20 lug 24

A 94,99 € invece di 122,39 € | sconto 22% – fino a 20 lug 24

A 135,99 € invece di 175,50 € | sconto 23% – fino a 20 lug 24

A 209,99 € invece di 428,43 € | sconto 51% – fino a 20 lug 24

A 42,99 € invece di 76,20 € | sconto 44% – fino a 20 lug 24

A 59,99 € invece di 86,73 € | sconto 31% – fino a 20 lug 24

A 359,99 € invece di 809,21 € | sconto 56% – fino a 20 lug 24

A 749,99 € invece di 1535,98 € | sconto 51% – fino a 20 lug 24

A 851,99 € invece di 1433,99 € | sconto 41% – fino a 20 lug 24

A 59,99 € invece di 148,64 € | sconto 60% – fino a 20 lug 24

A 49,99 € invece di 118,40 € | sconto 58% – fino a 20 lug 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).