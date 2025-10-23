Amazon, un pulsante permette all’AI di suggerire agli utenti il prodotto giusto

Amazon sta integrando nel sito di e-commerce un nuovo strumento che sfrutta l’AI pensato per aiutare gli utenti a scegliere il prodotto da acquistare. Quando si visualizzano prodotti simili in fase di shopping dall’app o dal sito, potrebbe apparire l’opzione “Aiutami a decidere”, pulsante che, come il nome lascia immaginare, suggerisce cosa acquistare tenendo conto di ricerche nel browser, cronologia di acquisti e preferenze dell’utente.

Nel comunicato stampa nel quale illustra la nuova funzione in arrivo, Amazon fa l’esempio di un utente che vuole acquistare una nuova tenda da campeggio: l’AI può suggerire modelli in base a ricerche precedenti e storico degli acquisti; potrebbe, ad esempio, suggerire una tenda per quattro persone adatta a tutte le stagioni se avete già acquistato in precedenza sacchi a pelo adatti a temperature fredde ma anche scarpe da trekking.

Questo è solo uno degli strumenti AI che l’azienda sta studiando per invogliare gli utenti a fare più acquisti. Lo scorso anno l’azienda ha presentato Rufus, un chatbot AI addestrato per fungere da personal shopper al quale è possibile porre domande generiche (es. “Tipologie di cuffie” o “macchine da caffè” ma anche del tipo: “Cosa mi serve per un campeggio”, “Come creare un giardino indoor” o “Cosa mi serve per fare il pane”.)

Recentemente l’azienda ha anche presentato “Lens Live AI”, funzionalità che permette di usare la fotocamera dello smartphone per fare shopping, esplorando nuovi prodotti attraverso la ricerca visiva: non è necessario indicare il codice a barre (questo già si può fare da tempo), ma basta semplicemente puntare la fotocamera dello smartphone verso un oggetto per fare in modo che l’applicazione restituisca all’istante tutti i prodotti corrispondenti presenti sul sito.

L’AI anche per le recensioni dei prodotti

Amazon sfrutta l’AI anche per le recensioni: prima della sua pubblicazione online utilizza l’Intelligenza Artificiale (IA) per analizzare la recensione verificando la presenza di indicatori noti che ne rivelino la falsità. Se si sospetta un potenziale illecito, i aprono diverse possibilità: se la recensione è certamente falsa, Amazon procede a bloccarla o rimuoverla e, se necessario, intraprende ulteriori azioni come, ad esempio, revocare il privilegio di un cliente di recensire, bloccare gli account dei malintenzionati avviare un’azione legale contro le parti coinvolte; se una recensione è sospetta, ma è necessario raccogliere altre prove, investigatori esperti di Amazon, specificamente formati per individuare i comportamenti illeciti, continueranno il processo di verifica cercando altri dati prima di intraprendere ulteriori azioni.

Tornando alla funzione “Aiutami a decidere”, il rollout è già iniziato negli USA ed è probabile che nei prossimi mesi sarà disponibile anche in altre parti del mondo.

Amazon ha recentemente sviluppato degli occhiali smart pensati per l’ecosistema logistico, utili per consentire ai fattorini di scansionare colli, seguire indicazioni stradali passo dopo passo e acquisire prove di consegna, senza bisogno di avere un telefono in mano.