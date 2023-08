Amazon riassume le recensioni degli utenti con intelligenza artificiale

All’inizio di agosto il CEO Andy Jassy ha dichiarato che ogni divisione di Amazon sta lavorando a più progetti e tecnologie basati su intelligenza artificiale, ed ora a distanza di pochi giorni negli USA e già entrata in servizio la funzione basata su AI che genera in automatico il riassunto delle recensioni degli utenti.

Amazon ricorda con orgoglio di essere stata una delle primissime società a introdurre le recensioni degli utenti nel 1995, divenute ormai uno strumento imprescindibile per qualsiasi sito di e-commerce. Il successo di questo strumento si è trasformato nella disponibilità di decine, centinaia e fino anche a migliaia di recensioni per alcuni prodotti nel catalogo Amazon.

Gli strumenti di intelligenza artificiale AI vengono in soccorso con la creazione in automatico di un riassunto in un breve paragrafo, solo poche righe, in cui vengono evidenziati i temi e gli argomenti trattati con più frequenza nelle recensioni degli utenti.

Negli USA la funzione riassunto AI delle recensioni è già disponibile per un numero limitato di utenti e solo per alcuni prodotti. Viene visualizzata nella sezione dedicata ai dettagli sul prodotto ed è accompagnata con un elenco dei temi più importanti, come per esempio prestazioni, facilità d’uso, stabilità e gli altri argomenti top ricorrenti nelle recensioni.

Temi e argomenti evidenziati tramite AI funzionano anche come collegamenti per raggiungere rapidamente le recensioni, in questo modo l’utente può andare ad approfondire un tema di interesse in modo rapido.

Il colosso dell’e-commerce dichiara che sta apprendendo, sperimentando e calibrando i propri modelli AI per migliorare l’esperienza utente e che, in base al feedback ottenuto dai clienti, potrebbe espandere i riassunti AI per estenderli anche ad altre categorie di prodotti e anche altri utenti nei prossimi mesi.

Ricordiamo che a giugno ha fatto scalpore l'anticipazione secondo la quale Amazon sta valutando un servizio di connettività cellulare gratis per gli abbonati a Prime.