Amazon Rufus, l’assistente AI aiuta a fare acquisti in Italia

Anche chi non ama particolarmente lo shopping apprezzerà le funzioni e i consigli offerti da Rufus, l’assistente di Amazon basato su Intelligenza Artificiale generativa, un chatbot AI addestrato per fungere da personal shopper.

Effettuare ricerche, informarsi su un dispositivo o un prodotto, effettuare confronti e leggere pareri e recensioni degli altri utenti sono attività che richiedono tempo e pazienza. Con Rufus l’utente può velocizzare ogni passaggio:

Si può iniziare con domande generiche, digitando a Rufus richieste come “Tipologie di cuffie” o per macchine da caffè. Ma è anche possibile domandare “Cosa mi serve per un campeggio”, “Come creare un giardino indoor” o “Cosa mi serve per fare il pane”.

Rufus fornirà tutte le indicazioni utili e i prodotti per occasioni o eventi specifici. Una volta inquadrati categoria e prodotti è possibile chiedere a Rufus di confrontarli. L’assistente Amazon ricorda sempre contesto e domande precedenti, in questo modo l’utente può anche richiedere domande più specifiche, senza dover digitare tutto da capo.

Rufus è in grado di rispondere anche alla domanda “Cosa ne dicono i clienti” per avere un riepilogo al volo, oppure con domande ancora più specifiche su facilità d’uso, idoneità per principianti, indicazioni di lavaggio e moltissimo altro ancora.

Tutto questo è possibile perché Rufus è stato addestrato non solo sull’intero catalogo prodotti Amazon, incluse le ultime novità, ma anche sulle recensioni, domande e risposte degli utenti, a cui si aggiungono anche informazioni delle schede prodotto e di altri dati raccolti via Internet.

Rufus è arrivato in USA a febbraio, a settembre in Regno Unito e ora in Italia, Francia, Germania e Spagna in versione beta: Amazon avverte che potrebbe commettere errori e invia gli utenti a valutare le risposte di Rufus con pollice su o giù per migliorarne le prestazioni.

Il rilascio graduale inizia dall’app mobile Amazon per iPhone e Android: se Rufus è disponibile appare l’icona con due nuvole di chat in basso a destra. Nei prossimo giorni e settimane la disponibilità dell’assistente AI per acquisti Rufus sarà estesa a più utente e dispositivi.

Rufus è ancora in beta ma Amazon ha già ben chiara l’evoluzione: diventerà un agente AI in grado di fare la spesa per conto dell’utente. In Italia il colosso dell’e-commerce continua ad aumentare investimenti e assunzioni.

