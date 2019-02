PURO lancia la nuova linea di cover e accessori per AirPods

PURO, tra i produttori italiani più noti di cover e accessori per iPhone, ha presentato la nuova collezione ICON, questa volta dedicata alle AirPods e alla custodia di ricarica wireless abbinata. Sono cinque nuove referenze, in più colorazioni, studiate appositamente per gli auricolari wireless della Mela, dal design minimal ed elegante.

La custodia protettiva Icon Puro per AirPods serve a preservare il case degli auricolari ed è stata realizzata in silicone spesso solo 0,88 mm, quindi aderente e non ingombrante, che conferisce effetto soft-touch e antigraffio. La cover presenta un’apertura sul fondo così da facilitare l’inserimento del cavo lightining per la ricarica, senza dover rimuovere la protezione.

La custodia protettiva Puro Icon è disponibile anche con l’aggiunta di un moschettone che permette di agganciare il case allo zaino o alla cintura. Ogni confezione è dotata di una protezione per la base e di due top in colorazioni differenti, e ha un prezzo al pubblico di 12,99 euro, o 14,99 euro con il gancio.

Altro pezzo della nuova collezione è il magnetic necklace Icon Puro per AirPods, ossia un sottile laccetto di silicone colorato, studiato per mantenere salda la presa sugli auricolari e fornire più stabilità durante il loro utilizzo.

È disponibile in quattro colorazioni: i due magneti posizionati alle estremità e la lunghezza di 70 cm permettono la chiusura attorno al collo quando non si utilizzano. L’accessorio ha un prezzo di 9,99 euro.

Ancora, i tips Case Icon Puro per AirPods sono gommini ergonomici, realizzati in silicone, ideati per aumentare la stabilità degli auricolari all’orecchio: la sagoma è studiata per adattarsi ai sensori degli AirPods, garantendone le funzionalità. Hanno un costo di 9,99 euro.

Altro accessorio della linea Icon è il desk Holder per AirPods e iPhone. Si tratta di una dock minimale realizzata in silicone antigraffio. Permette di posizionare comodamente AirPods e iPhone e, contemporaneamente, ricaricarli. Sul retro sono disponibili due uscite per mantenere in ordine i cavi (non compresi nella confezione). Il desk Holder è disponibile in grigio chiaro e grigio scuro, al prezzo di 19,99 euro.

La nuova linea Icon Puro per AirPods è distribuita nelle maggiori catene di elettronica, oltre che sul sito ufficiale della società.