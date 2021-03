Qualcomm lavora a una console Android stile Switch

Qualcomm sarebbe al lavoro su una console da gioco portatile basata su Android, simile a un Nintendo Switch. Il dispositivo sarebbe alimentato dal silicio di Qualcomm e potrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi entro il prossimo anno, ammesso che finisca per essere davvero prodotto.

A riportare la notizia è Android Police e il redattore capo di XDA, Mishaal Rahman. Secondo l’articolo, che cita le immagini viste da Police Android, il dispositivo sarebbe dotato di controller rimovibili simili a Joy-Con, uno slot per schede SD, Android 12 e (ovviamente) connettività 5G. Notata anche e confermata da Rahman, la console avrebbe un’enorme batteria da 6.000 mAh. Sebbene le dimensioni fisiche non siano chiare, Rahman ha twittato che lo schermo potrebbe essere da 6,65 pollici, con una risoluzione di almeno 1080p (lo schermo dello Switch è 6,2 pollici e funziona a 720p). In più, il dispositivo potrebbe anche avere una ventola.

In altre parole, il dispositivo suona come un grande smartphone con controller collegati e raffreddamento attivo. Sebbene ci siano molte buone esperienze di gioco da vivere su Android, dagli emulatori retrò a giochi come Fortnite e Genshin Impact, Qualcomm dovrebbe dare ai clienti un motivo per cui giocare a questo catalogo su un dispositivo separato, piuttosto che sui loro smartphone con Snapdragon.

Da notare che esistono già smartphone pronti per il gaming, come il ROG Phone 5 Ultimate. Ad ogni modo, questa nuova periferica dovrebbe il processore Snapdragon 888 e avere un obiettivo di prezzo di 300 dollari, lo stesso di Nintendo Switch standard. Attualmente, invece, il terminale più economico con processore 888 di Qualcomm, il Realme GT 5G, costa circa 430 dollari al cambio.

Rahman osserva che secondo la sua fonte il prodotto potrebbe essere in realtà solo un dispositivo di riferimento che il produttore di chip avrebbe creato solo come esempio per permettere ad altri produttori di progettare i propri dispositivi attorno ai SOC Qualcomm.