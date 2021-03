Termostato tado°, nuovo supporto da tavolo e nuove funzioni per l’app

Tante le nuove funzioni per il termostato tado, che arrivano attraverso l’app. Si tratta di Child Lock, Funzioni Rapide, Auto-Assist e Supporto del termostato intelligente. Ecco tutte le novità che rendono questo termostato sempre più valido, ancor di più adesso che è in offerta su Amazon.

Non vi sono dubbi sul fatto che tado° sia ormai una delle aziende leader nella gestione smart della climatizzazione domestica. Oggi annuncia il nuovo supporto per il termostato intelligente (visibile nella foto sopra) e una serie di nuove funzionalità di riscaldamento intelligenti, disponibili con l’aggiornamento dell’app: Child Lock, Funzioni Rapide, Auto-Assist.

La Testa Termostatica Intelligente di tado° si aggiorna per proteggersi dai bambini che si divertono a giocarci, girandola di continuo. Grazie all’attivazione della funzione “Child Lock”, tado° ignorerà qualsiasi modifica effettuata manualmente sulla Testa Termostatica Intelligente. In questo modo il riscaldamento funzionerà come programmato, mantenendo il comfort e il risparmio energetico. Così, non ci sarà più bisogno di preoccuparsi dei bambini che creano scompiglio nelle impostazioni del riscaldamento.

Ancora, l’app si arricchisce di funzioni rapide per coloro che controllano più stanze con diverse modalità: la funzionalità “Funzioni Rapide” consente agli utenti di controllare ogni stanza all’unisono, invece che doverle gestire singolarmente. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

In più, con Auto-Assist gli utenti potranno visualizzare e confrontare l’attività di riscaldamento dei periodi precedenti grazie alla funzione Care & Protect. Questo nuovo livello di monitoraggio può aiutare le persone a fare ulteriori risparmi perché hanno una migliore visione del loro comportamento con il riscaldamento.

Tra le novità anche il supporto del termostato intelligente tado°, davvero elegante e minimale, che offre agli utenti un’altra opzione per montare ovunque si desideri il termostato intelligente tado°, il Sensore di temperatura Wireless o il controllo Smart AC tado°. In questo modo non si dovrà appendere per forza alla parete, ma potrà essere posizionato anche su ripiani o mensole.

Queste le parole Christian Deilmann, Co-fondatore e Chief Product Officer di tado°:

Dal momento in cui vengono installati, i nostri prodotti migliorano continuamente nel tempo. Per noi le conversazioni bidirezionali con i nostri utenti sono molto importanti per implementare le soluzioni che offriamo. Il loro feedback ci dà una preziosa comprensione di quali caratteristiche e servizi sono richiesti, aiutandoci a migliorare ulteriormente l’esperienza finale e accontentare le esigenze di ogni cliente.

Ricordiamo che fino al 26 marzo il termostato tado è tra le offerte di primavera Amazon insieme a valvole termostatiche, accessori e al sistema di regolazione del condinzionamento a distanza.