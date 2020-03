Quasi finito sconto su umidificatore programmabile per casa: solo 30,99 euro

Se siete interessati a mantenere sempre il giusto livello di umidità in casa, sarete certamente interessati alla promozione che Taotronic, attraverso un codice sconto, propone sul suo umidificatore e Vaporizzatore a Freddo da Casa ad Ultrasuoni.

Questo accessorio, testato da Macitynet, è un dispositivo efficiente e semplice da utilizzare. Permette di programmare il ciclo su una giornata e può essere un valido aiuto nella gestione della casa e di patologie relative alla secchezza dell’aria.

È ottimo anche per piccole serre o colture casalinghe che necessitano di un controllo dell’umidità e pur avendo un prezzo molto contenuto, offre anche la funzione di ionizzazione. Il serbatoio da 4 litri è molto generoso e garantisce in condizioni non troppo estreme anche 3 o 4 giorni di regolazione dell’umidità dell’aria. È molto silenzioso e ha anche la funzione si auto spegnimento.

Questo accessorio era stato lanciato non troppo tempo fa a 69,99 euro, ora è sceso a 49,99 euro, ma con il codice BY5KDNKR potete pagarlo solo 30,99 euro spedizione inclusa, poco più degli umidificatori “giocattolo”, tutti uguali, rumorosi e non troppo efficienti, che trovate su Amazon. Una occasione valida per alcuni giorni e da non perdere se vi interessa un articolo con queste funzioni. L’offerta scade infatti alla mezzanotte di domenica 15 marzo.