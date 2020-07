Quattro lampade da giardino a palloncino in sconto del 70%

Volete illuminare il perimetro del vostro giardino o creare un percorso illuminato “a costo zero”? Allora valutate l’acquisto delle lampade LED di OxyLED, ora in offerta in kit da 4 a soli 25,79 euro spedizione inclusa grazie a un codice sconto.

Queste lampade si piantano come chiodi nel terreno e non hanno bisogno di alcuna manutenzione o programmazione post-acquisto. Sono infatti impermeabili (IP65), quindi resistono tranquillamente a temporali, grandine, neve e gavettoni, e la batteria incorporata, da 600 mAh, si ricarica di giorno attraverso il pannello solare incorporato. Al crepuscolo, grazie al sensore di luminosità, si accendono autonomamente per spegnersi poi all’alba.

Ciascuna lampada emette una luce sufficiente per creare un punto luce in qualsiasi punto del giardino, che sia il perimetro della piscina o che si decida di montarli lungo il viale che collega il cancello con la porta d’ingresso. Rispetto alle più comuni lampade da giardino costruite in plastica, quelle in promozione combinano un picchetto in acciaio inossidabile lungo all’incirca 60 centimetri ad un globo in vetro dal diametro di 8 centimetri: sono perciò lampade decorative belle ed eleganti.

La luce emessa cambia colore automaticamente – dal rosso al giallo, al verde e al blu, creando così un effetto “mondo delle fiabe” lungo il vialetto di casa o il perimetro di un patio, un sentiero, nei pressi di un pergolato e via dicendo. E’ molto facile da installare perché non ci sono fili né batterie da ricaricare manualmente. Non è neppure richiesta un’alimentazione esterna in quanto la batteria incorporata (ciascuna lampada usa una batteria ricaricabile di tipo ministilo AAA, già in dotazione, che si può eventualmente sostituire a termine vita), che si ricarica di giorno, promette dalle 8 alle 10 ore di illuminazione ininterrotta.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che questo kit comprensivo di quattro lampade, in vendita su Amazon al prezzo di 86 euro, si può comprare con uno sconto del 70% pagandole perciò soltanto 25,79 euro spedizione compresa: è sufficiente inserire il codice MPPQG97U nel carrello prima dell’acquisto.