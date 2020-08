I benchmark iMac 2020 svelano i miglioramenti delle prestazioni

Il 4 agosto Apple ha annunciato l’aggiornamento del suo computer tutto in uno da 27 pollici: ora dalla rete arrivano i primi benchmark iMac 2020 che evidenziano sensibili miglioramenti delle prestazioni, sia grazie ai processori Intel Core di decima generazione, che soprattutto per la nuova GPU AMD impiegata da Cupertino.

La macchina in questione è il modello base con Intel Core i5 e AMD Radeon Pro 5300. Nel test Geekbench i punteggi sono di 1.090 in single core e di 5.688 punti nel test multi core. Cambia poco o nulla nelle prestazioni single core, mentre il guadagno in velocità è di circa il 20% in multi core, questo anche se il processore della macchina equivalente precedente funziona alla velocità superiore di 3,7GHz. In questo caso la differenza in positivo è data dalla nuova architettura del processore Intel.

Un altro utente ha pubblicato i benchmark iMac 2020 con processore Intel Core i7 da 8 core a 3,8 GHz: in questo caso il punteggio single core è di 1.141 mentre il muti core è di 7.006, come segnala MacRumors. In questa configurazione il miglioramento delle prestazioni (sempre in multi core) è del 36% rispetto al processore equivalente della generazione precedente.

Il balzo è ancora più evidente nel comparto grafico grazie alla GPU AMD Radeon Pro 5300, con un incremento del 40% rispetto alla precedente AMD Radeon Pro 570X misurato sempre con Geekbench, come segnala il giapponese MacOtakara. Da rilevare però che anche la nuova GPU risulta più lenta rispetto alle configurazioni precedenti con AMD Radeon Pro Vega 48.

Per l’unità SSD che negli iMac 2020 sembra essere salita sulla scheda madre, la velocità di scrittura è di 1.963 MB al secondo, mentre in lettura si arriva a 2.250 MB al secondo. Per tutte le novità di iMac 2020 da 27 pollici è possibile consultare questo articolo di macitynet.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.