Samsung R95H, la TV che è un cinema: 130 pollici

Samsung ha scelto il CES 2026 per presentare un prodotto che sta volutamente fuori scala rispetto al mercato tradizionale dei televisori. Si tratta del primo TV Micro RGB da 130 pollici, modello R95H, il più grande mai realizzato dall’azienda con questa tecnologia e, soprattutto, un oggetto pensato per ridefinire il concetto stesso di televisore ultra-premium.

Un televisore che punta a diventare arredamento

Il nuovo Micro RGB da 130 pollici non sembra una semplice TV. A parte le dimensioni smonumentali anche il design la differenzia dal resto. Samsung riprende il concetto di Timeless Gallery introdotto nel 2013 e lo evolve nel Timeless Frame, una cornice che richiama quella di una grande finestra architettonica. Lo schermo appare sospeso all’interno del telaio e diventa un elemento che caratterizza lo spazio, più che un oggetto da appoggiare a una parete.

Anche l’audio è integrato nella struttura del televisore e calibrato in funzione delle dimensioni del pannello, con l’obiettivo di mantenere una coerenza naturale tra immagine e suono, senza ricorrere a soluzioni esterne obbligatorie.

Che cosa significa davvero Micro RGB

Uno degli aspetti tecnici di cui tenere conto è la tecnologia Micro RGB Samsung modifica proprio questo passaggio. La retroilluminazione è composta da micro sorgenti luminose separate per rosso, verde e blu. Il colore, quindi, viene generato direttamente alla base e non ricavato per filtraggio.

Il risultato è un controllo più accurato delle tonalità e una copertura completa dello spazio colore BT.2020, certificata da VDE. È importante chiarire che non si tratta di OLED: resta un pannello LCD, ma con una struttura molto più complessa e costosa rispetto a Mini LED e Neo QLED.

Qualità dell’immagine, AI e funzioni avanzate

Il pannello da 130 pollici utilizza la versione più avanzata della piattaforma Micro RGB di Samsung, con Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro e HDR Pro, che intervengono su contrasto e resa delle scene più difficili. A questo si aggiunge la tecnologia Glare Free, pensata per ridurre i riflessi e mantenere leggibilità e contrasto anche in ambienti molto illuminati.

Sul fronte dei formati e del software, il televisore supporta HDR10+ ADVANCED ed Eclipsa Audio, oltre alla piattaforma Vision AI Companion, che integra ricerca conversazionale, suggerimenti proattivi e applicazioni basate su intelligenza artificiale come AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot e Perplexity.

Il Micro RGB da 130 pollici è esposto al CES 2026 di Las Vegas. Prezzo e disponibilità non sono stati comunicati, ma non sarà certo quello che si potremmo immaginare per un mercato di massa: lo scorso anno una TV da 113 pollici veniva pubblicizzata ad un prezzo di trentamila dollari.