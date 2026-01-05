LG Gram Pro 2026 è il laptop RTX da 17” più leggero al mondo

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, LG Electronics (LG) mostra la lineup 2026 di laptop ultra-portatili LG gram, i modelli LG Gram Pro 17 e LG Gram Pro 16

La nuova lineup vanta il materiale ultra-leggero Aerominum promettendo maggiore portabilità, durevolezza e design premium.

I nuovi modelli vantano inoltre “funzionalità AI avanzate” che combinano AI on-device e cloud-based per flessibilità sul lavoro e creatività in movimento.

La nuova lineup LG gram è una evoluzione dei laptop ultra-portatili e vanta, come accennato, l’Aerominum, struttura sviluppata dall’azienda sudcoreana. Presentato come un materiale innovativo, Aerominum riduce il peso e allo stesso tempo rinforza la resistenza strutturale, permettendo di ottenere uno chassis adatto al movimento, con maggiore resistenza ai graffi, in grado di soddisfare standard di livello militare e garantire resilienza nell’uso quotidiano.

La lineup in questione supporta Microsoft Copilot+ PC oltre al sistema di chat AI on device LG gram che sfrutta il modello d EXAONE 3.5 di LG.

17Z90UR, il laptop 17” RTX più leggero

Il modello LG gram Pro 17 offre le performance di un laptop RTX da 17” in un form factor compatto, paragonabile a un modello da 16”. Il display LCD da 17” offre risoluzione WQXGA (2,560 x 1,600); sul versante grafico fa affidamento alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 per laptop con 8GB di memoria GDDR7, in grado di garantire performance di alto livello con task che fanno pesantemente uso di grafica, con la creazione di contenuti e giochi (non è ad ogni modo una macchina espressamente pensata a quest’ultimo scopo).

16Z90U, Ultra-portatile Dual AI per la produttività

LG gram Pro 16, secondo il produttore stabilisce un nuovo standard come laptop da 16” più leggero della categoria, vanta funzionalità AI on-device e cloud-based, display OLED WQXGA+ (2,880 x 1,800) e le ultime varianti dei processori Intel Core Ultra.

Nel momento in cui scriviamo sono stati indicati prezzi, altri dettagli (es. il preso effettivo) e date di uscita. Ne dovremmo sapere di più tra qualche giorno.