Rakuten Kobo ora permette di leggere gli articoli in differita

Rakuten Kobo ha ufficialmente lanciato l’integrazione con Instapaper, servizio “read-it-later”, che permette agli utenti di salvare articoli dal web e ritrovarli facilmente sul proprio eReader, pronti per essere letti con calma e senza distrazioni.

Kobo sottolinea che la lettura merita di essere valorizzata in tutte le sue forme, a prescindere dal contenuto e dalla sua origine, e che Instapaper è un partner ideale, grazie alla sua interfaccia pulita, ai tool di organizzazione intuitivi e a un’esperienza senza distrazioni.

Una collaborazione per andare oltre l’ebook reader

«In Kobo, la nostra passione è rendere la lettura migliore per tutti e ovunque. Con l’aggiunta della funzionalità “read it later” di Instapaper, abbiamo trovato la soluzione perfetta per la lettura di articoli, e non solo, disponibili sul web» ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo «

Quando Pocket ha improvvisamente interrotto il servizio, sapevamo di dover individuare un nuovo modo per permettere ai nostri lettori di immergersi nei loro contenuti preferiti direttamente su Kobo. Collaborare con Instapaper è stato un vero piacere: il team è stato fantastico e siamo entusiasti di offrire questa integrazione, che consentirà agli utenti di continuare a leggere i loro contenuti long-form, senza distrazioni, sul proprio eReader Kobo».

In un periodo in cui il rietro al lavoro rischia di sommergere di impegni e notifiche, la possibilità di salvare articoli interessanti e ritrovarli in un ambiente privo di distrazioni diventa un modo concreto per ritagliarsi spazi di qualità. Anche pochi minuti di pausa possono trasformarsi in un’occasione per leggere, aggiornarsi e ritrovare concentrazione.

Rakuten Kobo è un rivenditore di libri digitali creato da e per gli amanti dei libri. Di proprietà di Rakuten Group, con sede a Tokyo e quartier generale a Toronto, permette a milioni di utenti in tutto il mondo di leggere in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo.

