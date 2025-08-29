Redmi 15 Series, Xiaomi punta su batterie potenti e schermi generosi

Xiaomi amplia la gamma Redmi 15, puntando molto su batteria a lunga durata, schermo generoso e design curato, rafforzando ulteriormente la propria offerta di smartphone dedicati a chi cerca durata, flessibilità e praticità nell’uso quotidiano.

Il primo ella famiglia è Redmi 15 che punta sull’autonomia, grazie a una batteria da 7000mAh con tecnologia anodo silicio-carbonio, in grado di garantire fino a due giorni di utilizzo e ben 28 ore di riproduzione video. Il dispositivo supporta la ricarica rapida grazie da 33W e può persino essere usato come power bank con la ricarica inversa a 18W.

Tra i punti di forza, spiccano il display FHD+ da 6,9 pollici, con refresh rate adattivo fino a 144Hz e una luminosità che tocca gli 850 nits. Per la fotografia, la doppia camera AI da 50MP offre modalità notturna automatica, selfie naturali e scatti dinamici.

Cuore pulsante è lo Snapdragon 685 Mobile a 6nm, octa-core, affiancato da una GPU Qualcomm Adreno.

A livello estetico il design richiama elementi naturali con retro a quattro curve e dettagli metallici, disponibile in vari colori tra cui Sandy Purple, Titan Gray e Midnight Black. Non rinuncia a una struttura certificata IP64 resiste a polvere e spruzzi, con il display mantiene la reattività anche con le dita umide grazie alla Wet Touch Technology 2.0.

Prezzo e disponibilità

Redmi 15 è disponibile nelle configurazioni 6GB+128GB a 139,90 euro (prezzo lancio) o 8GB+256GB a 179,90 euro.

Redmi 15C

La proposta Redmi 15C si distingue per la scocca sottile e avvolgente, con retro ergonomico 3D e una gamma di colori che include Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue e Twilight Orange. Quest’ultime due colorazioni utilizzano una particolare tecnologia a inchiostro magnetico per effetti cromatici originali e ispirati a elementi naturali.

Redmi 15C monta uno schermo HD+ da 6,9 pollici con refresh rate AdaptiveSync fino a 120Hz, doppia fotocamera AI da 50MP e una batteria da 6000mAh che assicura fino a 22 ore di video o 82 ore di musica. La ricarica rapida da 33W porta la batteria al 50% in poco più di mezz’ora; è inoltre disponibile la ricarica inversa per alimentare altri dispositivi. Al suo interno il processore MediaTek Helio G81-Ultra, abbinato fino a 16GB di RAM.

Anche Redmi 15C adotta HyperOS 2 con tutte le funzioni di automazione e interconnessione tra dispositivi Xiaomi, supporto per Cerchia e Cerca, Google Gemini e gestione condivisa di chiamate e appunti. La protezione IP64 mantiene il dispositivo al sicuro da polvere e acqua, mentre la funzione volume boost aumenta la potenza audio in ambienti rumorosi.

Il Redmi 15C è disponibile nelle versioni 4GB+128GB a 129,90 euro e 4GB+256GB a 149,90 euro (prezzi di lancio).

