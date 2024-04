Razer Kishi Ultra fa giocare tutti su iPhone, Android e iPad mini

Non sembra ormai esserci alcun dubbio sul fatto che i dispositivi mobili come iPhone, iPad e smartphone Android, possano essere considerati vere e proprie console tascabili o portatili. Per questo sono davvero tanti gli accessori che mirano a migliorare l’esperienza videoludica su questi device. Arriva da Razer Kishi Ultra, il controller che vuole mettere d’accordo tutti, compatibile con iPhone 15, Android, ma anche iPad mini.

Progettato per offrire un’esperienza da console su iPhone 15, iPad Mini e tablet Android con display da 8 pollici, Kishi Ultra offre un’ergonomia e una giocabilità paragonabili a quelle dei controller per console. Da notare, peraltro, che Kishi Ultra consente di giocare anche su PC tramite cavo.

Kishi Ultra offre sul frontale un pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e pulsanti ABXY per maggiore reattività e comfort. Dispone anche di Trigger Hall Effect di dimensioni console per una maggiore precisione e di stick di dimensioni standard con anelli antifrizione e superficie TPSiV. Ancora, il pad propone pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili per configurazioni di controllo personalizzate, offrendo un’esperienza di gioco equiparabile a quella su PC e console.

Compatibilità

Kishi Ultra è compatibile con PC e iPad Mini grazie alla connessione USB-C a bassa latenza, supportando anche le vibrazioni aptiche su PC e offrendo un’uscita audio da 3,5 mm.

Compatibilità con i case: il design innovativo con connessione USB-C “a isola” offre maggiore profondità per garantire la compatibilità con i case più diffusi, inclusi quelli di Apple, eliminando la necessità di rimuovere la custodia durante il gioco.

Il controller è supportato dall’applicazione gratuita Razer Nexus, che fornisce accesso a migliaia di titoli compatibili su iOS e Android. L’app consente di avviare i giochi, personalizzare i controlli, registrare e condividere facilmente il gameplay.

Non manca, naturalmente, una illuminazione dinamica RGB Razer Chroma per simulare, anche in mobilità, una propria “gamer room”.

Razor Kishi Ultra si acquista su Amazon da qui.

Razer Kishi V2 USB C

Oltre a Kishi Ultra, Razer ha anche aggiornato la linea Kishi V2 con il nuovo Razer Kishi V2 USB C per iPhone serie 15 e Android, che ora offre la possibilità di giocare tramite cavo su PC e iPad. Presenta pulsanti micro-switch, trigger analogici e macro programmabili, ottimizzati per un gioco a bassissima latenza e per la ricarica pass-through.

Su Amazon lo si acquista da qui.

Per tutte le notizie e i prodotti Razer si parte direttamente da questa pagina.