Razer svela Synapse per Mac, tastiera Joro e mouse Basilisk per la mobilità

Finora il controllo totale e la personalizzazione avanzata delle periferiche Razer era possibile solo per gli utenti PC Windows: finalmente con il rilascio del software Razer Synapse in versione Mac ora anche gli utenti del mondo Apple possono sfruttare appieno i dispositivi del marchio.

Al suo primo rilascio Razer Synapse è in anteprima, quindi ancora un po’ acerbo, ma le prove in corso nella redazione di macitynet confermano che funziona già bene. Come avvenuto per primi rilasci e rinnovi del software Razer Synpapse per PC Windows, il supporto iniziale per Mac è limitato a 17 periferiche, per lo più mouse e tastiere.

Manca all’appello il supporto per cuffie e speaker che con ogni probabilità verrà implementato successivamente. In ogni caso fin da ora anche con Razer Synpase per Mac in versione anteprima, gli utenti Apple possono già creare macro di qualsiasi livello, anche complesse per lavorare e giocare, oltre a configurare illuminazione ed effetti RGB delle periferiche Razer.

I giocatori Mac hanno accesso anche a Razer Snap Tap che permette di attivare movimenti e funzioni diverse con due tasti, senza nemmeno dover rilasciare o riattivare entrambi. Il costruttore invita gli utenti Mac con dispositivi Razer a scaricare l’anteprima di Synapse: il loro feedbackcontribuirà a migliorare e perfezionare il software.

Razer Joro

Tra le periferiche già supportate da Synpase per Mac c’è anche la nuova tastiera Razer Joro progettata per offrire prestazioni top per lavorare e giocare in mobilità praticamente con qualsiasi piattaforma e dispositivo tramite Bluetooth 5.0 o USB-C.

Con peso di solamente 374 grammi e spessore di 16,5 mm segue l’utente ovunque senza alcun compromesso su qualità, prestazioni e precisione. Funziona perfettamente con Mac, iPhone e iPad oltre che con PC Windows e PC gaming portatili con la possibilità di passare rapidamente da uno all’altro premendo un tasto. La tastiera Razer Joro è già disponibile sul sio del costruttore e anche da questa pagina di Amazon al prezzo di 129,99 euro.

Razer Basilisk Mobile

Anche questo nuovo mouse è pensato per la mobilità, per lavorare e giocare ovunque con un peso di solamente 76 grammi ma specifiche e funzioni top.

Controllo e precisione sono forniti dal sensore ottico Focus X 18K e tasti con vita utile per 90 milioni di clic. La rotellina Razer HyperScroll offre scorrimento in quattro direzioni con due modalità Free-Spin per la navigazione rapida e Tactile Cycling per controllo millimetrico. È disponibile sul sito del costruttore al prezzo d9 99,99 euro.

La maggior parte dei dispositivi e delle periferiche Razer sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.