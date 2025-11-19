realme GT 8 Pro Dream è lo smartphone ispirato alla Formula 1

Pronti, partenza, via: realme ha svelato ufficialmente il design del GT 8 Pro Dream Edition, seconda tappa della collaborazione con il team Aston Martin di Formula 1. Il nuovo modello nasce con l’obiettivo dichiarato di diventare il punto di riferimento per gli appassionati di Formula 1, unendo estetica sportiva, prestazioni da flagship e un approccio progettuale che richiama il mondo delle corse.

Questa versione Dream Edition del terminale di punta del marchio è chiaramente ispirato al mondo Aston Martin Racing Green, a partire dalla sua colorazione verde, affiancato dalla nuova tonalità Lime Essence.

La combinazione dei colori richiama la livrea delle vetture del celebre costruttore di auto, evocando energia e velocità. L’estetica sportiva è ulteriormente valorizzata dal modulo fotografico intercambiabile: il rivestimento può essere rimosso e sostituito, permettendo agli utenti di personalizzare lo smartphone secondo il proprio stile.

Caratteristiche da Formula 1

Lo smartphone misura 161,8 x 76,9 x 8,2 mm e ha un peso di 218 grammi. Il display è un pannello LTPO AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione pari a 1.440 x 3.136 pixel, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 7.000 nit.

A gestire le prestazioni troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con tecnologia di costruzione a 3 nanometri, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da uno spazio di archiviazione da 1 TB in formato UFS 4.1.

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre sensori: una fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo periscopico da 200 megapixel e un ultra-wide da 50 megapixel. Invece sul fronte è presente una fotocamera da 32 megapixel.

La connettività comprende 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta IR, GPS dual-band e ingresso USB-C. Il lettore delle impronte digitali è di tipo ultrasonico ed è integrato sotto il display. La batteria è una unità Si/C Li-Ion da 7.000 mAh, compatibile con la ricarica cablata a 120 W e la ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è Realme UI 7.0 basato su Android 16.

Interfaccia da F1

La collaborazione con Aston Martin non si limita all’aspetto esterno. realme ha infatti personalizzato l’interfaccia utente per integrare elementi visivi e sonori ispirati al mondo delle corse. Tra questi figurano lo sfondo dinamico AMR25, una modalità GT con autentici suoni da pista e un watermark dedicato al team Aston Martin Aramco F1.

Il modello Dream Edition arriva inoltre in una confezione a tiratura limitata, che riprende la colorazione dello smartphone. All’interno sono inclusi il set per personalizzare il modulo fotografico e una graffetta per SIM a forma di monoposto di Formula 1.

La presentazione della versione globale di realme GT 8 Pro è fissata per il 2 dicembre a Milano. In quella stessa occasione, non è da escludere che la società possa dare notizie anche sul lancio di questa Dream Edition.

