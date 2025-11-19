Facebook Twitter Youtube

App e giochi, ecco i finalisti degli App Store Award 2025

Ogni anno Apple premia con gli App Store Award “le app e i giochi migliori dell’anno”, un riconoscimento assegnato agli sviluppatori di tutto il mondo che si sono distinti per progetti con caratteristiche quali esperienza utente, design e innovazione.

I 45 finalisti sono scelti tra 12 diverse categorie: si tratta di app e giochi che “hanno aiutato gli utenti a fare di più”, “a liberare la creatività” e a “restare in contatto con le persone care”. Dallo scorso anno gli App Store Award includono la nuova categoria “Apple Vision Pro”, che premia app che si sono distine nell’ambito dello spatial computing. I vincitori degli App Store Award, scelti all’interno di questo gruppo di developer di app e giochi, verranno annunciati nelle prossime settimane.

App finaliste nella categoria “App iPhone dell’anno”

Le app finaliste, selezionate nella categoria “App iPhone dell’anno”, sono indicate da Apple come in grado di “migliorare le esperienze della vita reale grazie a strumenti personalizzati e funzioni intuitive”. Di seguito quelle selezionate:

  • BandLab, app che aiuta i musicisti a registrare e mixare tracce interagendo con una community.
  • LADDER, approccio intuitivo al rafforzamento muscolare
  • Tiimo, app che mostra le cose da fare con modalità calmanti

Giochi finalisti nella categoria “Gioco iPhone dell’anno”

Apple spiega che le app finaliste per la categoria “Gioco iPhone dell’anno” si sono distinte” per le loro trame accattivanti, per la grafica sofisticata” e “personaggi ben strutturati”. Di seguito quelle selezionate:

  • Capybara Go!, porta Iogiocatori in una stravagante, oziosa avventura impersonando una adorabile creatura
  • Pokémon TCG Pocket, per collezionisti e per chi gioca con le carte Pokémon
  • Thronefall, combina avvincenti battaglie con controlli minimalisti

App finaliste nella categoria “App iPad dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App iPad dell’anno” stimolano l’immaginazione e l’espressione creativa. Di seguito quelle selezionate:

  • Detail, ridefinisce il flusso di lavoro per la creazione di contenuti
  • Graintouch, accesso alla bellezza dell’arte della stampa a un maggior numero di persone.
  • Structured, visualizza le giornate più affollate in forma di linee temporali comprensibili

Giochi finalisti nella categoria “Gioco iPad dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco iPad dell’anno” si distinguono per “uno storytelling dinamico” e “mondi dalla grafica spettacolare”:

Prince of Persia Lost Crown per Mac entro fine dell'anno

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Arcade dell’anno”

I giochi in finale nella categoria “Gioco Apple Arcade dell’anno” si sono distinti “per la capacità di proporre storie epiche” e di “rivisitare i classici in modo originale”:

App finaliste nella categoria “App Mac dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Mac dell’anno” mettono a disposizione strumenti potenti aiutando chi le usa a gestire i progetti con maggior facilità:

  • Acorn, strumento ideale per il foto editing di livello professionale
  • Essayist, elimina lo stress per citare e impaginare lavori accademici
  • Under My Roof, gestionale per i proprietari di case
Acorn 8
Acorn 8

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Mac dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco Mac dell’anno” presentano “protagonisti e stili grafici originali”, e “offrono tanto divertimento”:

Cyberpunk 2077 per Mac sfiderà la versione PC Windows - macitynet.it
Cyberpunk 2077

App finaliste nella categoria “App Apple Watch dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Apple Watch dell’anno” permettono di “accedere facilmente a strumenti e informazioni direttamente dal polso”:

  • GO Club, aiuta gli utenti a rimanere attivi e idratati
  • Pro Camera by Moment, consente di scattare foto professionali direttamente dal polso
  • Strava, sprona a dare il meglio nel fitness confrontandosi con una community globale.

App finaliste nella categoria “App Apple Vision Pro dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Apple Vision Pro dell’anno” ridefiniscono le possibilità dello spatial computing:

  • Camo Studio, app che offre ai creator un modo più flessibile per trasmettere in live streaming e creare video
  • D-Day: The Camera Soldier, pioneristica app che apre la strada al futuro della narrazione immersa
  • Explore POV, trasporta gli utenti nella libreria dei video immersivi Apple girati per i mondo

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Vision Pro dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Vision Pro dell’anno” si distinguono “per le loro scene mozzafiato” e il “gameplay intuitivo”:

  • Fishing Haven, immerge i giocatori alla ricerca di un rifugio in acque tranquille
  • Gears & Goo, combina gioco strategico e personaggi accattivanti
  • Porta Nubi, puzzle atmosferici che fanno sentire gli utenti come un supereroe del piegamento leggero

 

App finaliste nella categoria App Apple TV dell’anno

Le app finaliste nella categoria “App Apple TV dell’anno” portano esperienze spettacolari sul grande schermo di casa.

  • HBO Max, per lo streaming di serie da vedere e la priorità all’accessibilità.
  • PBS KIDS Video, app che offre ai genitori tranquillità con l’intrattenimento per bambinie programmi educativi
  • Super Farming Boy 4K, un’avventura impegnativa con reazioni a catena e combinazioni

App finaliste nella categoria Impatto Culturale

Le app finaliste nella categoria “Impatto Culturale” hanno contribuito a diffondere storie significative, aiutando le persone a tirare fuori il meglio di sé e a fare la differenza:

  • Art of Fauna, la bellezza della fauna selvatica in puzzle accessibili
  • A Space for the Unbound, alla scoperta della salute mentale con toccanti racconti di vita.
  • Be My Eyes, aiuta per utenti non vedenti e ipovedenti
  • Chants of Sennaar, celebra il potere del linguaggio e delle connessioni tra culture diverse
  • despelote, app segnalata per avere dato vita in modo creativo a un gameplay radicato nella cultura.
  • Focus Friend, trasforma le sessioni di concentrazione in piacevoli sfide.
  • Is This Seat Taken?, promuove l’empatia e l’inclusione.
  • Retro, piattaforma social attenta alla privacy dove rimanere in contatto con le persone care.
  • StoryGraph, una community letteraria inclusiva.
  • Venba, celebra la cucina di altre culture attraverso racconti toccanti.
  • Whoscall, protegge dalle truffe.
  • Yuka, aiuta le persone a scegliere alimenti e cosmetici in modo consapevole.

 

