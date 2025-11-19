App e giochi, ecco i finalisti degli App Store Award 2025

Ogni anno Apple premia con gli App Store Award “le app e i giochi migliori dell’anno”, un riconoscimento assegnato agli sviluppatori di tutto il mondo che si sono distinti per progetti con caratteristiche quali esperienza utente, design e innovazione.

I 45 finalisti sono scelti tra 12 diverse categorie: si tratta di app e giochi che “hanno aiutato gli utenti a fare di più”, “a liberare la creatività” e a “restare in contatto con le persone care”. Dallo scorso anno gli App Store Award includono la nuova categoria “Apple Vision Pro”, che premia app che si sono distine nell’ambito dello spatial computing. I vincitori degli App Store Award, scelti all’interno di questo gruppo di developer di app e giochi, verranno annunciati nelle prossime settimane.

App finaliste nella categoria “App iPhone dell’anno”

Le app finaliste, selezionate nella categoria “App iPhone dell’anno”, sono indicate da Apple come in grado di “migliorare le esperienze della vita reale grazie a strumenti personalizzati e funzioni intuitive”. Di seguito quelle selezionate:

BandLab, app che aiuta i musicisti a registrare e mixare tracce interagendo con una community.

LADDER, approccio intuitivo al rafforzamento muscolare

Tiimo, app che mostra le cose da fare con modalità calmanti

Giochi finalisti nella categoria “Gioco iPhone dell’anno”

Apple spiega che le app finaliste per la categoria “Gioco iPhone dell’anno” si sono distinte” per le loro trame accattivanti, per la grafica sofisticata” e “personaggi ben strutturati”. Di seguito quelle selezionate:

Capybara Go!, porta Iogiocatori in una stravagante, oziosa avventura impersonando una adorabile creatura

Pokémon TCG Pocket, per collezionisti e per chi gioca con le carte Pokémon

Thronefall, combina avvincenti battaglie con controlli minimalisti

App finaliste nella categoria “App iPad dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App iPad dell’anno” stimolano l’immaginazione e l’espressione creativa. Di seguito quelle selezionate:

Detail, ridefinisce il flusso di lavoro per la creazione di contenuti

Graintouch, accesso alla bellezza dell’arte della stampa a un maggior numero di persone.

Structured, visualizza le giornate più affollate in forma di linee temporali comprensibili

Giochi finalisti nella categoria “Gioco iPad dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco iPad dell’anno” si distinguono per “uno storytelling dinamico” e “mondi dalla grafica spettacolare”:

DREDGE, misteri inquietate con gameplay fluido per i giocatori

Infinity Nikki, immerge i giocatori nel mondo fantastico di Miraland.

Prince of Persia Lost Crown, avventura epica dall’inizio alla fine

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Arcade dell’anno”

I giochi in finale nella categoria “Gioco Apple Arcade dell’anno” si sono distinti “per la capacità di proporre storie epiche” e di “rivisitare i classici in modo originale”:

Katamari Damacy Rolling LIVE, il caos di una palla appiccicosa

PGA TOUR Pro Golf, trasporta i giocatori direttamente sul campo da golf

WHAT THE CLASH?, centinaia di semplici ma divertenti e memorabili goochi

App finaliste nella categoria “App Mac dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Mac dell’anno” mettono a disposizione strumenti potenti aiutando chi le usa a gestire i progetti con maggior facilità:

Acorn, strumento ideale per il foto editing di livello professionale

Essayist, elimina lo stress per citare e impaginare lavori accademici

Under My Roof, gestionale per i proprietari di case

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Mac dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco Mac dell’anno” presentano “protagonisti e stili grafici originali”, e “offrono tanto divertimento”:

Assassin’s Creed Shadows, un segreto viaggio nel Giappone feudale

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, gioco con meravigliosi e futuristici effetti visivi

Neva, racconto emotivamente commovente con immagini suggestive

App finaliste nella categoria “App Apple Watch dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Apple Watch dell’anno” permettono di “accedere facilmente a strumenti e informazioni direttamente dal polso”:

GO Club, aiuta gli utenti a rimanere attivi e idratati

Pro Camera by Moment, consente di scattare foto professionali direttamente dal polso

Strava, sprona a dare il meglio nel fitness confrontandosi con una community globale.

App finaliste nella categoria “App Apple Vision Pro dell’anno”

Le app finaliste nella categoria “App Apple Vision Pro dell’anno” ridefiniscono le possibilità dello spatial computing:

Camo Studio, app che offre ai creator un modo più flessibile per trasmettere in live streaming e creare video

D-Day: The Camera Soldier, pioneristica app che apre la strada al futuro della narrazione immersa

Explore POV, trasporta gli utenti nella libreria dei video immersivi Apple girati per i mondo

Giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Vision Pro dell’anno”

I giochi finalisti nella categoria “Gioco Apple Vision Pro dell’anno” si distinguono “per le loro scene mozzafiato” e il “gameplay intuitivo”:

Fishing Haven, immerge i giocatori alla ricerca di un rifugio in acque tranquille

Gears & Goo, combina gioco strategico e personaggi accattivanti

Porta Nubi, puzzle atmosferici che fanno sentire gli utenti come un supereroe del piegamento leggero

App finaliste nella categoria App Apple TV dell’anno

Le app finaliste nella categoria “App Apple TV dell’anno” portano esperienze spettacolari sul grande schermo di casa.

HBO Max, per lo streaming di serie da vedere e la priorità all’accessibilità.

PBS KIDS Video, app che offre ai genitori tranquillità con l’intrattenimento per bambinie programmi educativi

Super Farming Boy 4K, un’avventura impegnativa con reazioni a catena e combinazioni

App finaliste nella categoria Impatto Culturale

Le app finaliste nella categoria “Impatto Culturale” hanno contribuito a diffondere storie significative, aiutando le persone a tirare fuori il meglio di sé e a fare la differenza: