realme presenta gli smartphone di carta, realme GT 2 e GT2 Pro

Il MWC 2022 di Barcellona è appena iniziato e Realme ha aperto la kermesse con la presentazione dei suoi ultimi smartphone della serie Realme GT 2. Nell’occasione, il brand ha lanciato ufficialmente realme GT 2 e realme GT 2 Pro, che è il primo vero smartphone di fascia alta per il produttore, e che segna certamente un punto di svolta nella strategia del produttore, ormai di fatto entrato nel panorama dei big.

Che realme GT 2 Pro sia un vero e proprio top di gamma lo si capisce subito, già dalla scoperta del processore al suo interno. Il terminale si fregia, infatti, dello Snapdragon 8 Gen 1, mentre il modello standard GT avrà il performante Snapdragon 888.

I due dispositivi condividono, al di là del già citato processore, numerose caratteristiche tecniche, a partire dal design, per passare alla batteria da 5000 mAh, al sistema operativo basato sulla Realme UI 3.0. Le differenze riguardano, oltre alla CPU, anche il display, considerando che il modello standard vanta uno schermo AMOLED E4 a 120 Hz, mentre il Pro beneficia di un AMOLED 2K.

Realme GT 2 Pro è disponibile in tre colori: Paper White, Paper Green e Titanium Blue. Come facile notare il design è stato ispirato dalla carta, e questo perché il brand ha collaborato con il designer industriale Naoto Fukasawa per sviluppare un rivestimento polimerico di origine biologica “basato sul concetto di paper art”.

Tra le caratteristiche di spicco di Realme GT 2 Pro anche la presenza di un’area interna per la dissipazione del calore più ampia che consente fino a 3 gradi di raffreddamento per massimizzare le prestazioni del suo SoC Snapdragon 8 Gen1.

Lo schermo è anche tra i protagonisti, compatibile con la tecnologia Super Reality LTPO 2.0, propone una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una risoluzione 2K una luminosità di picco di 1400 nit e un supporto al colore 10 bit. Si tratta di un pannello da 6,7 ​​pollici, in grado di risparmiare energia, potendo funzionare anche alla frequenza di 1 Hz, quando la UI non necessità dei 120 Hz. Realme debutta anche con una modalità GT 3.0 per aumentare la frequenza di campionamento del tocco a 1000 Hz, utile per la reattività nei giochi.

Lo schermo del Realme GT 2 Pro è inoltre protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass Victus. In ogni caso, con la definizione 2K di 3216 x 1440 pixel e una densità di 525 dpi, le specifiche dello schermo di Realme GT 2 Pro hanno tutte le caratteristiche di un’ammiraglia Android premium.

A livello multimediale, invece, Realme GT 2 Pro racchiude un modulo a tripla fotocamera sul retro con un obiettivo grandangolare Sony IMX766 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP con un campo visivo di 150° e un microobiettivo 40x.

L’obiettivo della fotocamera principale da 50 MP è dotato del sensore IMX766 di punta di Sony, con PDAF omnidirezionale e OIS su tutti i pixel. L’IMX766 è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine per le foto e stabilizzazione elettronica dell’immagine per i video.

Inoltre, Realme GT 2 Pro incorpora, secondo il suo produttore, il primo obiettivo ultragrandangolare al mondo con un campo visivo di 150 gradi, con anche una modalità “fish-eye” per sfruttare l’ampio FOV, significativamente più ampio della media di 120° offerta dagli smartphone di fascia alta in generale. Infine, la fotocamera con microobiettivo x40 consente di scattare foto microscopiche.

A livello di batteria, Realme GT 2 Pro ne propone una da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata SuperDart a 65 watt.

GT 2 Pro sarà in vendita in promozione giorno 8 marzo a 649,99 euro per il modello 8+128 GB, e 849,99 euro il modello 12+256 GB.

