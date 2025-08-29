DJI Mic 3 registra audio a 32 bit e supporta 4 microfoni contemporaneamente

DJI ha annunciato l’arrivo di Mic 3, terza generazione del suo sistema di microfoni wireless pensato per content creator, videomaker e professionisti che cercano una soluzione compatta per la registrazione audio.

Il dispositivo, che arriva un anno e otto mesi dopo la versione 2, va ad ampliare la gamma di prodotti OsmoAudio dell’azienda introducendo alcune novità funzionali rispetto ai modelli precedenti.

Le novità

Il nuovo Mic 3 si distingue innanzitutto per la configurazione 4TX + 8RX, ovvero la possibilità di gestire fino a quattro trasmettitori e otto ricevitori (venduti separatamente).

Si tratta del primo modello della serie a introdurre il controllo del guadagno adattivo, utile per evitare distorsioni sonore e per bilanciare automaticamente il volume in ambienti con variazioni sonore marcate.

Sono presenti anche tre tonalità vocali preimpostate (Normal, Rich e Brilliant) e una cancellazione del rumore a due livelli.

Altra funzione interessante è la registrazione interna a doppio file a 32 bit float, che viene riversata sulla memoria interna da 32 GB. Questo consente di registrare sia la traccia originale che una versione ottimizzata che può rivelarsi utile in fase di post-produzione.

È inoltre disponibile il supporto per Timecode, per facilitare la sincronizzazione audio con riprese multi-camera.

Com’è fatto

Il microfono offre una portata di 400 metri e si adatta automaticamente alle bande 2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferenze.

Ogni trasmettitore pesa 16 grammi e può essere fissato con clip o magnete. Ciascuno di questi offre fino a 8 ore di autonomia, mentre il ricevitore arriva a 10 ore.

Quando non vengono utilizzati, sia i trasmettitori che il ricevitore possono essere inseriti in una custodia di ricarica che ne facilità il trasporto e nel frattempo li ricarica durante gli spostamenti. Stando a quanto riporta la scheda tecnica, offre poco più di 2 ricariche complete, per un totale di circa 28 ore di utilizzo.

Compatibilità

DJI Mic 3 è compatibile con diversi dispositivi grazie alla presenza di uscite TRS e TRRS da 3,5 mm, una porta USB-C e Bluetooth.

Può essere utilizzato anche senza ricevitore con gli altri dispositivi DJI, come Osmo Pocket 3, Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro e la Osmo 360 annunciata all’inizio di questo mese.

Disponibilità e prezzi

DJI Mic 3 è già in vendita anche su Amazon e costa 109 € in kit con 1 trasmettitore e 1 ricevitore, oppure 309 € con 1 ricevitore, 2 trasmettitori e custodia di ricarica.

Il solo trasmettitore costa invece 99 €, mentre il ricevitore viene venduto a 119 €. Volendo si può acquistare separatamente anche la custodia (69 €).

Infine tra gli altri accessori compatibili già in vendita troviamo l’adattatore Lightning per iPhone (19 €) e il set di 5 paraventi colorati (25 €) che si possono adattare all’abito che utilizzate per le vostre presentazioni.

A proposito: Mic 3 sarà presentato anche all’IFA di Berlino, in programma dal 5 al 9 settembre, a cui anche quest’anno saremo presenti con un nostro inviato per seguire tutte le novità mostrate in fiera.

