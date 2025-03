Recensione Asus RT-BE88U e Asus RT-BE86U, i router per chi non vuole compromessi

Pubblicità

Asus produce da anni router di ottimo livello, e tra i più recenti che abbiamo avuto modo di provare, i modelli RT-BE88U e RT-BE86U non fanno eccezione.

I due router in questione sono modelli top di gamma, pensati per chi ha bisogno di connessioni senza compromessi, offrono Wi-Fi 7 per velocità dual-band fino a 7200 Mbps e tutta una serie di funzionalità che saranno particolarmente apprezzate dagli utenti più esperti ed esigenti. Ma cominciamo dall’inizio….

Asus RT-BE88U

Questo modello arriva in una grande confezione di cartone all’interno della quale troviamo: il router vero e proprio, 4 antenne, l’alimentatore, un cavo di rete e due cavi di alimentazione (quello per il nostro Pese è il classico cavo da spina Euro a C7).

Il router (piuttosto appariscente) pesa 1060grammi, è largo più o meno come il lato lungo di un foglio A4, alto 5 cm nella parte più bassa. Sul retro troviamo: porta 10G WAN x1 WAN/LAN, porta SPP+ 10Gk, tasto WPS, attacco per antenna, poi di nuovo WAN/LAN1, 7 connessioni LAN, altro attacco per antenna, il pulsante di reset, porta USB 3.0, attacco per alimentatore e tasto di accensione. Altri due attacchi per l’antenna si trovano a destra e a sinistra del router. Sulla parte frontale troviamo: i LED “Power”, 5GHz, 2,4GHz, USB 3.2, LAN, 10G SFP, 10G e WAN (internet).

Come accennato sono presenti due porte 10 Gigabit: una porta SFP+ 10 Gigabit e una porta WAN/LAN Ethernet 10 Gigabit; queste supportano connessioni 10 Gigabit sia in fibra che in rame e quindi la connettività è a prova di futuro. È supportato anche il tethering mobile: collegando un telefono alla porta USB del router è possibile disporre di una connessione internet alternativa, primaria o di backup, utilizzando dati 4G o 5G. Molto interessante è anche la possibilità di semplificare la gestione della rete domestica organizzando i dispositivi in gruppi logici grazie alle VLAN, facilitando l’applicazione di regole di sicurezza specifiche e la gestione degli accessi.

Hardware interno

L’ASUS RT-BE88U utilizza una CPU (quad-core 2,6GHz) per gestire le funzionalità avanzate e all’interno è presente un dissipatore di calore (in alluminio) per mantiene il router fresco in modo da garantire prestazioni affidabili. La CPU, il sistema operativo interno e altri componenti consentono di gestire senza problemi scenari di rete complessi, comprese avanzate connessioni a 10 Gbps.

Cosa cambia tra RT-BE86U e RT-BE88U e

Sono due prodotti simili, il primo offre connessione WiFi 7 2.4GHz fino a 1032 Mbps e WiFi 7 5GHz fino a 5764 Mbps; il secondo, WiFi 7 2.4GHz) fino a 1376 Mbps e WiFi 7 5GHz fino a 5764 Mbps. Il primo integra 1 antenna interna e 3 sono esterne; nel secondo tutte e 4 le antenne son esterne. La memoria nel primo è di 1GB, nel secondo è di 2GB. Il primo offre 3 porte , 3 2.5G per la LAN e una porta USB 2.0 gen1; il secondo 4 RJ45 10/100/1000Mbps per la LAN e l0USB 3.2 Gen1.

Installazione

Dopo aver tolto il router dall’imballo, abbiamo avvitato le quattro antenne (riposizionabili) ai rispettivi connettori, collegato l’alimentatore e sfruttato un cavo per collegare il dispositivo al modem.

Il modo più semplice di portare a termine la configurazione è sfruttare l’app Asus Router (disponibile sia per iOS, sia per Android). Dopo avere avviato l’app e accettato la licenza d’uso, è possibile selezionare “Configura” per avviare la prima configurazione, selezionare il modello di router, inquadrare il codice QR che si trova sul fondo del dispositivo e seguire passo passo le istruzioni mostrate a schermo.

Dopo alcuni passaggi verrà richiesto nome e password da assegnare alle reti WiFi e nome e password dell’utente amministratore. La configurazione sarà completata applicando le impostazioni scelte e il sistema è pronto (dopo pochi minuti i LED di stato sul router si attivano e il nome scelto per l’SSID appare nell’elenco di reti che possiamo selezionare da computer, smartphone e tablet). L’app chiede al termine se si vogliono ricevere notifiche, opzione utile per ottenere avvisi vari (es. aggiornamenti firmware, notizie sulla sicurezza).

Ottima anche la possibilità di abilitare, al termine della configurazione, la connessione remota: in altre parole gestire il dispositivo in remoto tramite un canale crittografato sicuro e ottenere funzionalità software più complete.

Oltre che dall’app, possiamo gestire le varie impostazioni indicando l’indirizzo di rete assegnato al dispositivo in un browser, seguito da nome utente e password (per individuare l’indirizzo assegnato dal Mac basta aprire le Impostazioni di Sistema, selezionare la Wi-Fi, da qui fare click su “Dettagli” e poi su TCP/IP per ottenere l’indirizzo IP assegnato)

Sia dall’app, sia dalla moderna ed elaborata interfaccia di sistema richiamabile da browser, è possibile visualizzare e modificare un numero sterminato di parametri. Si parte dalle cose più semplici, come la possibilità di ottenere una mappa di rete – visualizzando la lista dei client e dei relativi indirizzi – per passare man mano a opzioni più complesse.

AI Mesh

La sezione AIMesh del router consente di aggiungere oppure ottimizzare un nodo Mesh (combinare molteplici router dello stesso brand per formare un sistema AiMesh, permettendo una copertura completa della casa e una gestione centralizzata). Seguendo semplici procedure guidate, è possibile realizzare una rete capace di coprire in modo completo vari ambienti, garantendo velocità di picco.

Come abbiamo spiegato varie volte, soluzioni del genere permettono di ampliare il raggio di azione degli Access Point in modo intelligente, facendoli lavorare tra loro in sinergia, un approccio di tipo distribuito e dinamico, un approccio più interessante rispetto a quanto si può fare con i semplici extender (che spesso tendono a degradare le connessioni), oltre che offrire una gestione dinamica della larghezza di banda, adattandosi alle varie condizioni d’uso.

Reti guest e VPN

Tra le sterminate funzioni disponibili, segnaliamo la possibilità di creare una rete Guest in vari modi, compreso un portale coattive per il marketing digitale (apparirà una schermata di benvenuto) ma anche più semplici reti per ospiti, rete bambini (con specifiche funzioni di sicurezza), una rete IoT (distinta e separata per i propri dispositivi IoT), così come gestire VPN e MLO (multi-link Operation) gestendo più connessioni Wi-Fi su canali o frequenze diverse contemporaneamente.

AI Protection e controlli parentali

Una funzione di protezione denominata “Ai Protection” sfrutta soluzioni di sicurezza e data center cloud di Trend Micro per proteggere la smart home i dispositivi connessi da minacce informatiche. È possibile scansionare router per individuare vulnerabilità, limitare l’accesso a siti Web dannosi noti per proteggere la rete da attacchi di malware, proteggere dispositivo connessi alla rete da spam o attacchi DDoS, impedire blocchi da botnet o attacchi zombie che potrebbero rubare le informazioni personali o attaccare altri dispositivi.

I controlli parentali prevedono la possibilità di bloccare l’accesso a siti web e applicazioni indesiderate. È possibile specificare il client di cui si desidera controllare l’utilizzo in rete e selezionare la categoria di contenuti indesiderati; è anche possibile pianificare protezioni temporali, configurando un orario pianificato per l’accesso a internet di specifici dispositivi.

QoS Adattivo

I pi esperti gradiranno le funzionalità di monitoraggio, QoS (Quality of Service), cronologia web e velocità internet. È possibile scegliere uno dei tre tipi di QoS (adattivo, tradizionale e limitatore di larghezza di banda) in base alle proprie esigenze. Nel tipo adattivo, i livelli di priorità personalizzati possono essere impostati in base a specifici tipi di applicazione, consentendo sia ai dispositivi cablati che wireless di dare la priorità alla larghezza di banda di caricamento e download delle applicazioni ad alta priorità (i tipi di applicazioni includono: giochi, streaming multimediale, VoIP, navigazione Web, lavoro da casa, ecc.) Il QoS tradizionale può essere personalizzato per impostare i valori massimi e minimi della larghezza di banda e i livelli di priorità per vari servizi e applicazioni.

Se ad esempio a casa si dispone di una larghezza di banda di 100 Mbps e i membri della famiglia utilizzano principalmente Internet per giocare e navigare sul Web, le impostazioni di rete possono essere regolate in base alle esigenze della famiglia. Il livello di navigazione web può essere impostato come massima priorità, seguito dal livello di gioco. L’assegnazione della larghezza di banda per la navigazione può essere impostata tra il 20% e il 70% della larghezza di banda totale, il che significa che la navigazione avrà una larghezza di banda minima garantita di 20 Mbps e non utilizzerà più di 70 Mbps della larghezza di banda totale. Quindi, la larghezza di banda rimanente verrà assegnata ai giochi.

Altre funzioni avanzate

Una delle funzioni avanzate consente di controllare il router tramite Alexa, tramite comandi vocali. Non manca il Firewall per filtrare i pacchetti in ingresso e uscite in base alle regole di filtraggio e tutta una serie di strumenti avanzati per analizzare il traffico e di gestione amministrativa avanzata.

USB

La porta USB, oltre a consentire connessioni da telefono, offre una sterminata serie di funzioni per la gestione di dischi esterni. Con AIDisk, ad esempio, è possibile condividere un disco collegato alla porta USB tramite internet. Non mancano opzioni per la condivisione di elementi multimediali (iTunes e UPnP media server), la possibilità di trasformare una stampante collegata alla porta USB in stampante di rete, ma anche abilitare Time Machine (per effettuare backup dei Mac sul disco collegato al router) e il “Download Master” (gestore download).

Ampia portata e sicurezza

Sulla carta RT-BE88U consente di raggiungere velocità fino a 7.200 Mbps, ed è dunque più che perfetto per streaming, giochi e attività che richiedono la gestione di alta intensità di dati senza interruzioni; supporta il Dual-Band Multi-Link (MLO) permettendo di gestire in modo intelligente il traffico e aggregare la larghezza di banda su entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz, assegnando i dati alla banda più adatta per ridurre la latenza. Una tecnologia denominata 4K-QAM impacchetta i dati in modo più denso consentendo di trasmettere più informazioni con la stessa larghezza di banda. Secondo Asus, rispetto al WiFi 6 il 4K-QAM può migliorare la velocità di trasmissione dei dati fino al 20%.

Le due porte da 10 Gigabit, quattro porte da 2,5 Gigabit e quattro porte Gigabit combinano una capacità WAN e LAN fino a 34 Gigabit: è supportata e l’aggregazione WAN/LAN, offrendo la flessibilità di fornire un’enorme larghezza di banda ai dispositivi collegati o di sfruttare connessioni Internet ad altissima velocità.

Copertura

La copertura indicata arriva fino a 280mq ma ovviamente molto dipende dalla struttura dove ci troviamo, dallo spessore delle pareti e da altri fattori. Nei test che abbiamo eseguito noi, in una casa su tre piani e in ambiente di oltre 150mq, e struttura non proprio amichevole, si è comportato egregiamente, sia in termini di ricezione, sia in termini di prestazioni.

Conclusioni

Tutto quello che si può desiderare, è presente. È difficile muovere appunti: l’installazione è semplicissima, cosi come la configurazione; il router funziona perfettamente e nel lungo periodo nel quale l’abbiamo provato si è comportato egregiamente senza mai battere ciglio, anche con decine di client collegati, stampanti di rete e dispositivi vari. Oltre a un comparto hardware di tutto rispetto, notevole è la sezione software che permette sia ai principianti, sia ai più esperti di avere a disposizione tutto quello che viene in mente. Non è esattamente un router da gaming ma anche questa tipologia di utenti lo apprezzerà e dalle impostazioni del router è possibile richiamare la sezione “Game” con opzioni specifiche per la prioritizzazione dei dispositivi da gioco e configurazione di port forwarding in tre passaggi.

A noi è piaciuto molto e dopo averlo provato e ritornati a un vecchio router di qualche anno addietro, ci sono mancate numerose funzioni alle quali ci aveva abituato l’ASUS. Passare alle connessioni Wi-Fi 7 comporta sicuramente un costo ma se volete essere sicuri di avere a disposizione un prodotto in grado di evitare colli di bottiglia, ritardi, problemi, ecc. ecc., prendete pure ad occhi chiusi questo prodotto: per noi è tra i migliori router in assoluto visti negli ultimi anni.il modello.

Prezzo al Pubblico

Nel momento in cui scriviamo il router ASUS RT-BE86U su Amazon è offerto a 335,12 euro. Il modello RT-BE88U costa di listino sui 399,00 euro ma si trova intorno ai 335 euro (nel momento in cui scriviamo non è disponibile su Amazon) I prezzi sono elevati ma in linea con quanto offerto dalla concorrenza per prodotti con caratteristiche simili.

Sto caricando altre schede...