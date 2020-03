Recensione Aruba Instant On AP11D, un access point per il piccolo ufficio o il negozio

Elemento più piccolo di una famiglia di access point, l’Aruba Instant On AP11D è adatto, grazie al software fornito in dotazione di funzionare come unico punto in un piccolo negozio, bar, ristorante o ufficio per gestire attivamente le connessioni wireless o come unità adatta ad estendere il segnale dei fratelli più grandi in realtà più ampie. Vediamolo da vicino.

Aruba Instant On AP11D, la recensione

Perché mi serve un Access Point?

Prendiamo un piccolo esercizio commerciale come un ufficio un bar, dove i clienti arrivano, sostano per un po’ e poi se ne vanno. Offrire loro la password del Wi-Fi potrebbe significare perdere il controllo su chi può e chi non può fare che cosa: molti router, anche domestici, permettono di gestire i vari device ma spesso il tutto è complesso e con risultati che coprono tutta la rete.

Aruba Instant On AP11D invece crea una sottorete che può essere condivisa con gli ospiti, e controllata in modo certosino dall’amministratore, che non deve neppure stare all’interno per farlo: in caso di problemi la rete può essere disabilitata, o anche cambiata senza che gli interni se ne accorgano (perché viaggiano appunto su una rete diversa), quindi in modo molto più elastico.

Due clic e via

Aruba Instant On AP11D arriva su una scatola con il piede staccato e a portata di un clic per l’aggancio, a meno che non si intenda mettere il piccolo Access Point a muro.

Una volta posizionata, alimentata e connessa al router, tutta l’installazione si fa da browser o dall’App per iPhone o per Android (oppure anche da web) da qui si definiscono tutti i dettagli, si crea l’account e dalla quale si monitoreranno gli accessi.

L’app in particolare, consente di ottenere diverse informazioni utili per capire che cosa sta succedendo sulla rete wireless e quanti e quali dispositivi si connettono: in particolare è facile capire la quantità di dati scaricati, come anche il tipo di file in download, i siti più visti, quali device sono più attivi, che cosa fanno, se e come bloccarli, gestire la password, verificare alcuni parametri come la velocità di connessione e, ovviamente, in caso di problemi, anche di riavviare il piccolo access point.

Il tutto, lo ricordiamo, anche dall’esterno della rete. Aruba Instant On AP11D provvede alla base un piccolo HUB Ethernet per le connessioni cablate, anche se da quanto abbiamo capito queste connessioni non sono soggette al controllo, che è solo per il wireless.

Considerazioni

In casa un apparecchio come Aruba Instant On AP11D può fare poca differenza, a meno che non abbiate la necessita di un controllo certosino della rete (ad esempio per i genitori) e allo stesso tempo poca affinità con il router che vi ha fornito il gestore, perché con l’access point di Aruba davvero non servono conoscenze ma solo un pizzico di buona volontà e si arriva dove si vuole arrivare con le impostazioni.

Se avete una attività commerciale e volete fornire una connettività ai clienti o agli ospiti, senza per questo perdere il controllo, il prezzo vale sicuramente la pena, anche se consigliamo di effettuare comunque un reset della password ogni mese e di controllare quali device consumano di più e di bloccare sistematicamente quelli che, invece, utilizzano servizi dubbi o poco legali.

Unico difetto, ad essere severi, è che manca la possibilità di temporizzatore le connessioni, magari per un’ora al giorno o simile, fattore utile tanto in casa quanto in negozio o bar.

Realtà più ampie e strutturate possono guardare all’intera offerta di Aruba Network, per creare non solo un singolo access point ma una struttura più complessa, che gestisca in modo ancora più certosino (e con una copertura maggiore) il controllo sugli ospiti.

Pro:

• Installazione alla portata di tutti

• Controllo della rete molto buono

• Design gradevole (per un router)

Contro:

• Manca la possibilità di una connessione temporizzata

Prezzo:

• 119,00 Euro (prezzo ufficiale)

Aruba Network è reperibile nei negozi di tutto il mondo oppure anche direttamente dalle pagine di Amazon.it