Ad aprile Microsoft rimuoverà Cortana dal suo launcher Android

Cambiamenti significativi in arrivo per Cortana, l’assistente digitale di Microsoft. A partire da questa primavera, come ha dichiarato il colosso di Redmond, l’assistente sarà raggiunto da importanti migliorie che vedranno incrementato il lato produttività, pur a discapito di alcune caratteristiche rivolte al consumatore finale. In altri termini più concreti, la società prevede di rimuovere l’assistente digitale dalla sua app Launcher su Android.

Microsoft afferma che interromperà i servizi Cortana nell’applicazione entro la fine di aprile:

Il prossimo passo nell’evoluzione di Cortana porterà assistenza per la produttività personale

La modifica non interverrà solo su Android, ma lo stesso focus alla produttività sarà evidenziato anche su Windows 10, grazie al prossimo aggiornamento in arrivo durante la primavera ormai imminente.

Non stupisca più di tanto la mossa del colosso: sebbene a molti consumatori piace l’idea dell’assistente Cortana incluso nel suo launcher, l’assistente non è mai stato considerato come fulcro dell’esperienza del launcher.

Inoltre, si sapeva da tempo che Cortana avrebbe avuto i giorni contati su Android, e questo da quando l’app Cortana ha smesso di funzionare il mese scorso in alcuni paesi come il Canada, l’Australia e il Regno Unito. In queste regioni Microsoft ha già rimosso l’assistente dalla sua app launcher, con il chiaro intento di trovare una nuova nicchia di utenti per il suo assistente virtuale diversa da quello della competizione.

Sappiamo, inoltre, che in futuro Cortana di Microsoft diventerà ospite di Amazon Alexa e non solo: non solo la multinazionale di Redmond ha invitato gli utenti di Windows 10 Mobile a passare a iPhone o Android e si appresta a portare l’assistente vocale Cortana sugli speaker Amazon Echo.

Tutte le notizie su Microsoft Cortana possono leggersi direttamente a questo indirizzo. Se volete, invece, sapere qual è il miglior assistente virtuale non vi resta che cliccare su questa pagina.