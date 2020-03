Hyundai avvia la produzione della Kona electric in Repubblica Ceca

Hyundai ha annunciato he da marzo 2020 avvierà la produzione di Kona electric nel suo nel suo impianto in Repubblica ceca, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). L’impianto in questione – che si trova a Nošovice – è uno dei più grandi e moderni stabilimenti di produzione automobilistici in Europa e prevede di produrre 30.000 unità di Kona Electric all’anno.

Insieme alla produzione nello stabilimento di Ulsan, in Corea, l’azienda triplicherà la disponibilità di questo veicolo per i suoi clienti in Europa, riducendo significativamente i tempi di consegna del modello.

Il tempo di arrivo previsto (ETA) della vettura sarà comunciato al cliente: una volta ordinata, l’ETA permetterà ai clienti di tracciare l’auto attraverso il concessionario, sapere quando sarà consegnata e in quale luogo viene prodotta o spedita.

Anche le batterie arriveranno dall’Europa, garantendo una fornitura costante con una distanza dallo stabilimento ridotta e una quantità fissa di batterie necessarie per la produzione.

Il produttore spiega che la preparazione dello stabilimento per la produzione, avvenuta negli ultimi due mesi, ha visto importanti cambiamenti presso le officine di stampaggio e saldatura, dove gli strumenti vengono cambiati più volte al giorno per produrre le diverse parti di i30, di Tucson e ora anche di Kona electric: ogni strumento di stampaggio deve poter essere scambiato in meno di cinque minuti.

Kona electric sarà costruita nella stessa linea di produzione dei modelli i30 e Tucson, motivo per cui il settore finiture è stato equipaggiato di conseguenza e i dipendenti hanno effettuato una formazione supplementare. Essendo Kona electric il primo modello prodotto da HMMC a essere offerto con il tetto a contrasto, anche il reparto verniciatura ha dovuto subire dei cambiamenti.

Inoltre, trattandosi di veicoli elettrici, è stata introdotta una nuova fase di produzione che prevede l’installazione delle batterie elettriche, è stato allestito un nuovo edificio per lo stoccaggio delle stesse con una catena di consegna separata all’interno dello stabilimento, che prevede l’uso di robot automatizzati per lo spostamento dei pacchi batteria.

Per il 2020 Hyundai renderà disponibili per i clienti europei 80.000 unità di veicoli a emissioni zero, che comprendono Kona electric, IONIQ Electric e NEXO, SUV a celle a combustibile a idrogeno. Hiunday prevede di diventare il più grande fornitore di veicoli a emissioni zero in Europa nel 2020.

