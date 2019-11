Recensione Flash Drive Transmemory e M303 Exceria, così Toshiba vi dà… memoria

Nel mondo non mancano certo chiavette USB oppure schede Micro-SD, quel che non è frequente trovare sono delle chiavette USB oppure schede Micro-SD che siano in grado di offrire un buon livello di prestazioni ad un prezzo interessante. Appartengono a questa categoria due supporti prodotti da Toshiba che abbiamo avuto modo di provare nei giorni scorsi. Si tratta del Flash Drive Transmemory U365 e dell’Exceria M303 MicroSDXC

Flash Drive Transmemory U365, più veloce delle promesse

Flash Drive Transmemory U365 è una classica chiavetta USB che non avrebbe nulla di speciale non fosse per il connettore retraibile (non comune in tutti i prodotti concorrenti) e l’ottima velocità promessa. Ad attirare più di ogni altra cosa l’attenzione su questa chiavetta USB (con connettore Type-A) è proprio la velocità. Toshiba ha inventato nel 1987 le memorie NAND e con i chip BiCS FLASH che usa in questi pen drive si dimostra davvero ambiziosa. In questa fascia di prezzo rappresenta infatti una delle migliori chiavette per prestazioni dichiarate.

Abbiamo provato a mettere alla prova le promesse di Toshiba e dobbiamo dire che le promesse non solo vengono mantenute, ma vengono anche superate. Nei test abbiamo infatti toccato nella versione formattata exFAT i 166 MB/s in scrittura; con la formattazione Mac siamo arrivati a superare i 210 MB/s (circa 16 in scrittura). Velocità eccellenti visto che siamo parlando di una chiavetta da 17 euro (prezzo Amazon) nella versione 64 Gb da noi provata. A queste prestazioni non sarà certamente un problema riprodurre in film direttamente dalla chiavetta, senza essere obbligati a copiarlo sull’hard disk.

La velocità in scrittura è invece abbastanza ridotta. Come acccenntapt abbiamo misurato appena 16 MB/s, prestazioni che consentono di copiare un file da 4 Gb in un paio di minuti. Non un tempo di attesa lunghissimo ma sicuramente non un dato per il quale è necessario chiamare a casa…

Flash Drive Transmemory U365 di Toshiba (commercializzata anche con il nome di Yamabiko) è disponibile in vari tagli, da 32 a 256 GB anche su Amazon

M303 Exceria, il ponte tra action camera e cellulare Android e il Mac

Nel corso della stessa sessione di test di prodotti Toshiba abbiamo messo mano anche alla M303 Exceria, una MicroSD da 256, perfetta per memorizzare video in 4K su una action camera oppure per funzionare come sistema di espansione di memoria di un cellulare Android. In questa confezione la MicroSD viene fornita con un adattatore SD che la rende compatibile, sia con un comune lettore USB che con i precedenti modelli di Mac che avevano questo tipo di porta.

Toshiba certifica la M303 come capace di supportare lo standard UHS-I, U3 (V30) per video 4K. In più essendo qualificata come capace di raggiungere le prestazioni in linea con la Application Performance Class A1 (1.500 letture random IOPS e 500 scritture random IOPS con lettura di dati costante fino a 10MB/s) è anche in grado di supportare il lancio e l’esecuzione di applicazioni direttamente dalla memoria interna sui cellulari Android.

Abbiamo svolto alcuni test di velocità per comprendere che tipo di prestazioni si possono ottenere nella realtà con questo tipo di scheda. Nel corso dei benchmarks siamo riusciti ad arrivare a 66 MB/s in scrittura e a 88 in lettura, molto vicini alle velocità massime dichiarate dalla stessa Toshiba che quota a 65/98 MB/s questa scheda. Non dovrebbe esserci nessun problema ad usare la M303 per registrare video in 4K con nessuno dei dispositivi attualmente in circolazione, inclusi i droni. A questo proposito va anche segnalato che il produttore presenta la scheda come a prova d’urto, d’acqua e di raggi X.

Un aspetto interessante, come abbiamo accennato, nella confezione dell’M303 troviamo anche un adattatore SD. Grazie ad esso non ci sarà mai nessun problema nel leggere il contenuto della scheda specialmente quando dovremo usarla in alcuni Mac tra i meno recenti, quelli con lettore SD. In questo caso rappresenta il perfetto ponte tra i cellulare Android oppure una action camera e un computer, inclusi ovviamente i PC.

La M303 nella versione da 256 GB da noi provata costa 70 euro su Amazon. Il prezzo non è molto differente da quella di una discreta scheda SD con la stessa capacità e con la stessa velocità, anche se qui abbiamo un doppio utilizzo. Sono disponibili anche versioni da 64 e 128 Gb che costano meno.